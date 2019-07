Standort Mittelfranken bei Unternehmen hoch im Kurs

Ausschlaggebend für die hohe Zufriedenheit sind Stärken bei Lebensqualität, wirtschaftlichem Umfeld und Straßeninfrastruktur. Das ist das Ergebnis einer heute in Nürnberg vorgestellten Standortumfrage der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken. Ausschlaggebend für die hohe Zufriedenheit sind Stärken bei Lebensqualität, wirtschaftlichem Umfeld und Straßeninfrastruktur.

Expansion geplant

Jedes vierte Unternehmen plant, in den nächsten fünf Jahren am Betriebsstandort zu expandieren, so die IHK-Studie. Allerdings sehen die Unternehmen bei vielen mittelfränkischen Standorten dringenden Handlungsbedarf bei Breitband und Mobilfunk. Erhebliche Engpässe bei Fachkräften und Auszubildenden sind in ganz Mittelfranken die größte Herausforderung für die Unternehmen. An der aktuellen Standortumfrage der IHK, haben sich rund 2.150 mittelfränkische Betriebe beteiligt.