01.03.2019, 11:59 Uhr

Stärkster Rückgang der Arbeitslosigkeit in Oberbayern

In Oberbayern ist die Arbeitslosigkeit im Februar so stark zurückgegangen wie in keinem anderen bayerischen Regierungsbezirk. So sank die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahresmonat um 5.668 auf nun 79.023 Frauen und Männer ohne Job.