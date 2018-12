Stadtteilsanierung in Amberg: Bewohner klagen wegen Kosten

Mit wieviel Geld müssen sich die Bewohner des Bergsteigs in Amberg an der Sanierung ihres Stadtviertels beteiligen? Darüber muss jetzt das Regensburger Verwaltungsgericht entscheiden. Am Donnerstag wird sich das Gericht der Reihe nach mit den Fällen befassen, jedes Verfahren wird einzeln behandelt. Es geht bei den beklagten Ausgleichsbeiträgen je nach Kläger um Summen zwischen knapp 200 Euro und mehr als 130.000 Euro, wie ein Sprecher der Stadt Amberg auf Anfrage mitteilte.

Das Stadtviertel Am Bergsteig wurde zwischen 2001 und 2012 saniert, unter anderem wurde die Erschließung verbessert. Dadurch erhöhte sich nach Auffassung der Stadt Amberg der Wert der dortigen Grundstücke. Die Grundstückseigentümer in dem Sanierungsgebiet sind nach §154 Bau-Gesetzbuch verpflichtet, sich an den Kosten der Viertelsanierung mit einem sogenannten Ausgleichsbetrag zu beteiligen. Ein von der Stadt Amberg bestellter Gutachter ermittelte in diesem Fall einen Ausgleichsbetrag von 2,40 Euro für den Quadratmeter Privatgrund und 1,50 Euro für den Quadratmeter Gewerbegrund.

Mehr als ein Dutzend der Bewohner akzeptieren diese Bewertung nicht und ziehen jetzt vor das Verwaltungsgericht. In dem Stadtviertel sind auch eine Baufirma und eine Betonfabrik beheimatet. Auch diese beiden Unternehmen gehören zu den Klägern.