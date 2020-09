Stadtrat von Nittenau billigt Pläne für Amazon-Verteilzentrum

Der Stadtrat von Nittenau im Landkreis Schwandorf hat am Dienstagabend mit großer Mehrheit dem Bauantrag für ein Verteilzentrum des Online-Händlers Amazon zugestimmt. Der Warenumschlagplatz soll im Norden der Stadt entstehen und im kommenden Jahr zum Weihnachtsgeschäft in Betrieb gehen.

130 Arbeitsplätze sollen entstehen

Ein Vertreter des Online-Händlers hatte den Stadträten vor der Abstimmung die Pläne präsentiert. Demnach will Amazon in Nittenau 130 Arbeitsplätze schaffen. Dazu werden nach Schätzung des Online-Händlers aber noch einmal 300 bis 500 Jobs entstehen. Das wären vor allem Fahrer bei den Dienstleistern, die die Amazon-Pakete von Nittenau aus an die Kunden ausliefern sollen.

Sorge äußerten einige Stadträte wegen des zu erwartenden Verkehrs rund um Nittenau. In den Nachtstunden kommen nach bisherigen Planungen künftig bis zu 25 Lastwagen mit der Ware aus den großen Amazon-Logistikzentren in Nittenau an. Abschließend wird umgepackt. Am Morgen dann starten die Lieferanten zu den Kunden in die Region. An normalen Werktagen will Amazon rund 230 Touren von Nittenau aus auf die Reise schicken, im Weihnachtsgeschäft werden es mehr als 400 Lieferfahrten sein.

Nittenau - eine günstige Lage

Von Nittenau aus soll künftig die Amazon-Kundschaft in der gesamten mittleren und südlichen Oberpfalz beliefert werden, außerdem der Bayerische Wald bis in die Region Deggendorf. Den Standort Nittenau habe man wegen der günstigen Lage an der B16 und an der B85 gewählt, sagte der Amazon-Vertreter.

Neben dem 7.500 Quadratmeter großen Logistikgebäude ist auch ein Parkplatz mit mehreren Hundert Stellplätzen mit E-Ladestationen für die Lieferflotte geplant. Amazon hat dem Firmenvertreter zufolge die Absicht, den Anteil der E-Fahrzeuge in der Lieferflotte kontinuierlich auszubauen.

Der Stadtrat von Nittenau billigte die entsprechenden Bauanträge mit drei Gegenstimmen.