Stadler-Verfahren: Wende im Prozess um Abgasskandal bei Audi?

Seit September 2020 stehen der frühere Audi-Chef Rupert Stadler und weitere Angeklagte wegen des Diesel-Abgaskandals in München vor Gericht. Dem ehemaligen Spitzenmanager, dem früheren Audi-Motorenchef Wolfgang Hatz und einem Motorenentwickler werden unter anderem Betrug vorgeworfen. Bei einem vierten Angeklagten wurde das Verfahren vor Kurzem gegen eine Geldauflage eingestellt. Heute wird weiterverhandelt und es sieht nach einer Wende aus.

Bewährungsstrafe für ein Geständnis

Nach mehr als 160 Verhandlungstagen könnte im Audi-Abgasskandal nun alles ganz schnell gehen. Das Landgericht in München ist zwar von der Schuld der Angeklagten überzeugt; wenn der frühere Audi-Chef Rupert Stadler und der ehemalige Motorenchef der VW-Tochter Wolfgang Hatz aber ein vollumfängliches Geständnis ablegen, können sie mit Bewährungsstrafen rechnen. Dies hat der Vorsitzende Richter Stefan Weickert den Angeklagten bereits vor Wochen in Aussicht gestellt.

Während der mitangeklagte Ingenieur bereits die Chance genutzt hat und vollumfänglich aussagte, haben Stadler und der frühere Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Doch in der vergangenen Woche gab es zwischen den Verteidigern, der Staatsanwaltschaft und den Richtern ein mehrstündiges Gespräch hinter verschlossenen Türen. Unbestätigten Berichten nach soll es dabei auch um die Konditionen möglicher Bewährungsstrafen gegangen sein.

Gerichtstag wird zeigen, ob es einen Deal gab

Dem angeklagten Motorenentwickler wirft die Staatsanwaltschaft vor, für bestimmte Dieselmotoren eine illegale Abschalteinrichtung entwickelt und verwendet zu haben. Rupert Stadler - so der Vorwurf - soll zwar an den Manipulationen nicht beteiligt gewesen sein, soll aber auch, nachdem er davon erfuhr, nichts gegen den weiteren Verkauf dieser Fahrzeuge unternommen haben. Heute nun steht der nächste öffentliche Verhandlungstermin an und da dürfte auch bekannt werden, ob es zu einer Verständigung zwischen den Angeklagten, der Staatsanwaltschaft und Gericht gekommen ist.