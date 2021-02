Staatsbank KfW: Förderungen auf Rekordniveau

Kleine Unternehmen trifft Corona besonders hart

In Deutschland wurden eine Million Kredite und Zuschüsse bewilligt, viele davon dienten auch dem Klimaschutz. Vor allem kleine Unternehmen und Soloselbständige fühlen sich laut KfW durch Corona oft existentiell bedroht. 46 Milliarden Euro an zugesagten Hilfskrediten hat die staatliche Förderbank im vergangenen Jahr meist sofort an die Betriebe ausgezahlt. Einige Großunternehmen nutzten die KfW-Hilfe aber als Kreditlinie, die sie erst im Notfall in Anspruch nehmen wollen.

Kaum Pleitefälle bis auf Wirecard-Debakel

Nur bei 300 Unternehmen mit KfW-Krediten gab es Insolvenzen. Von einer Pleitewelle könne keine Rede sein, so die Bank. Der bekannteste Fall war Wirecard, wo es um 100 Millionen Euro ging. Im neuen Jahr erwartet die KfW nur noch wenige Folgeanträge für Unternehmenshilfen, denn viele Betriebe wollen keine neuen Schulden aufnehmen.

Klimaschutz bleibt oberstes Ziel der KfW

Ein Schwerpunkt bleibt die Förderung von Klimaschutz, Energiewende und Digitalisierung. Hier will die KfW verstärkt auch Gründern und Startups helfen. Außerdem wird die Bank die Elektromobilität unterstützen, etwa mit Ladestationen für E-Autos. Gesteigert wurde auch die Entwicklungszusammenarbeit, beispielsweise mit afrikanischen Ländern. Auch dort geht es wie bei allen anderen Finanzierungen darum, die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen.

Mehr in energie-effiziente Wohnungen investiert

Für den Bund spielt dabei die Verbesserung des Energieverbrauchs eine große Rolle. Die Förderung setzt hier bei einer besseren Wärmedämmung und dem Einsatz erneuerbarer Energien in Wohnungen und Häusern an. Die Anträge für Gebäude-Effizienzprogramme hätten sich im vergangenen Jahr gegenüber 2019 fast verdoppelt, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Verdoppelt hätten sich auch die Zusagen der KfW für die Sanierung von Gebäuden. Allein in diesem Bereich sollen rund drei Millionen Tonnen CO2 eingespart werden.

Solaranlagen und Wärmepumpen sparen Kohlendioxid

Eine noch größere Rolle - mit kalkulierten 14 Millionen Tonnen an eingespartem CO2 bis 2030 - spielen Heizungen und alternative Energieträger. Bund und KfW fördern gemeinsam den Austausch alter Ölheizungen bis zur Hälfte der Kosten. Das Klimapaket zielt auf die Nutzung erneuerbarer Energien zum Heizen, sei es durch Solarstrom für Wärmepumpen oder Solarthermie für warmes Wasser. Auch der Einsatz von Biomasse ist gefragt, beispielsweise beim Heizen mit Holzpellets, wenn es um die Vermeidung des Treibhausgases geht.