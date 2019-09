Staat will Condor Finanzhilfe gewähren

Nach der Pleite des britischen Touristikkonzerns Thomas Cook haben sich der Bund und das Land Hessen auf einen Überbrückungskredit für die deutsche Konzerntochter Condor geeinigt. Wie Condor am Dienstagabend mitteilte, liegt die Höhe des Kredits bei 380 Millionen Euro. Für den sechsmonatigen Kredit bürgt das Land Hessen zur Hälfte.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz erklärte, Condor sei ein traditionsreiches Unternehmen, das unverschuldet in eine Notlage geraten sei. Es sei richtig, gezielt zu helfen. Die Bundesregierung habe dies sorgfältig geprüft, so der SPD-Politiker.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte, mit dem Darlehen könnten viele der fast 5.000 Arbeitsplätze erhalten werden. Die Firma habe eine Perspektive, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und den Kredit zurückzuzahlen.

Wirtschaftsminister: Keine hausgemachten Probleme bei Condor

Wegen der Insolvenz des britischen Mutterkonzerns Thomas Cook hatte die bislang profitable Condor am Montag den Überbrückungskredit beantragt, um "Liquiditätsengpässe" zu verhindern. Condor fliegt trotz der Insolvenz von Thomas Cook weiter, hatte aber auf Unterstützung des Bundes gehofft.

Laut Altmaier können durch die Entscheidung alle gestrandeten deutschen Touristen zurückgeholt werden. Mit Condor seien derzeit 240.000 Reisende aus Deutschland an ihren Urlaubsorten. Diesen könne es ermöglicht werden, zu "annehmbaren Konditionen" zurückzukehren.

Condor freut sich über jedes positive Signal

Condor hat seinen Firmensitz im hessischen Kelsterbach. Die Landesregierung in Hessen hatte am Dienstag seine Bereitschaft erklärt, zusammen mit dem Bund behilflich zu sein. Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) sagte im Hessischen Rundfunk: "Wir haben ein bewährtes Verfahren in solchen Konstruktionen. Der Bund nimmt die Hälfte und die betroffenen Länder nehmen die andere Hälfte."

EU muss Kredit noch genehmigen

Die nun erfolgte Kredit-Zusage ist laut Condor Voraussetzung für eine Prüfung durch die Europäische Kommission. Erst nach einer positiven Entscheidung aus Brüssel werde der Kreditbetrag ausgezahlt.

Um sich von möglichen Forderungen der insolventen Konzernmutter Thomas Cook zu befreien und sich aus dem Konzernverbund zu lösen, beabsichtige Condor einen Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens zu stellen, hieß es. Dies ist eine Besonderheit des deutschen Insolvenzrechts.

Condor spricht bereits mit Kaufinteressenten

Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nussbaum sagte, das Ministerium gehe davon aus, dass ein Investor für Condor gefunden werde. Die Fluglinie spricht bereits mit möglichen Kaufinteressenten. "Wir sind in den letzten zwei Tagen bereits in Gesprächen mit solventen interessierten Parteien", sagte Condor-Chef Ralf Teckentrup am Abend.

Der Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl hatte gegenüber dem bayerischen Rundfunk am Dienstag erklärt, dass er sich einen Einstieg bei Condor unter bestimmten Bedingungen vorstellen könne.