Spritpreise: Schärferes Kartellrecht mit vielen Fragezeichen

Der Tankrabatt der Bundesregierung sollte eigentlich die Verbraucher entlasten und den Spritpreis an den Tankstellen um bis zu 30 Cent pro Liter senken. Zum Start der Aktion am 1. Juni waren die Benzin und Diesel tatsächlich billiger. Doch nach nur zwei Tagen stiegen die Preise an den Tankstellen trotz des Rabatts wieder an. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) will deswegen das Kartellrecht reformieren und dem Bundeskartellamt mehr Rechte einräumen.

Das Instrumentarium für seinen Vorschlag sieht furchterregend aus: Missbrauchsunabhängige Entflechtung, kartellrechtliche Gewinnabschöpfung und schlagkräftigere Sektoruntersuchungen hat das Bundeswirtschaftsministerium als Maßnahmenkatalog in die aktuelle Diskussion geworfen. Allerdings warnt Bundeswirtschaftsminister Habeck selbst davor, dass diese Maßnahmen schnell wirken. Es handelt sich um Gesetzesvorhaben und um eine jeweils langwierige Prüfung durch das Bundeskartellamt.

Missbrauchsunabhängige Entflechtung

Das Problem gerade beim Mineralölmarkt ist, dass es sich hierbei um einen sogenannten verfestigten Markt handelt. Im Groß- wie im Einzelhandel, im Bereich der Erzeugung, über den Transport und den Raffinerien bis zu den Tankstellen gibt es nur wenige Anbieter. Kartellrechtsverstöße oder wettbewerbswidrige Zusammenschlüsse seien aber, so stellt das Ministerium fest, nicht erkennbar.

Eine Markttransparenz ist gegeben. Diese kann jeder mit Hilfe der verschiedenen Tank-Apps selbst überprüfen. Was aber den Verbrauchern helfen soll, den Überblick über die Preisgestaltung der Mineralölkonzerne zu bekommen, nützt auch den Konzernen selbst. Das führt zu nahezu identischen Preisen an den Zapfsäulen.

Wirtschaftsministerium: Entflechtung der Konzerne "letztes Mittel"

Der Kniff wäre hier, durch eine Entflechtung der Konzerne noch mehr Transparenz zu schaffen. Allerdings wissen Experten noch nicht, wie das konkret aussehen sollte. Der Kartellrechtsanwalt Paul Drößler aus Düsseldorf sagte dem Bayerischen Rundfunk, ihm fehle die Fantasie, wie ein internationaler Konzern, ob Esso oder Shell innerhalb Deutschlands entflochten werden könne, ohne dass ein Verstoß gegen Wettbewerbsrecht überhaupt festgestellt wurde. Es sei mit langwierigen Prozessen zu rechnen, weil sich die Konzerne auf ihr Eigentumsrecht berufen könnten.

Auch das Bundeswirtschaftsministerium sieht die Entflechtung als ultima ratio. Man könne damit früher auf Oligopole einwirken, vor allem dann, wenn diese mit hohen Gewinnmargen arbeiteten und sich die Märkte zum Nachteil der Endkundinnen und –Kunden entwickelten. Zudem könne das Instrument schon präventiv wirken.

Gewinnabschöpfung: Nachvollziehbar, aber kompliziert

Schon heute ist es so, dass die Kartellbehörden Vorteile bei Unternehmen entziehen können, die sie aus wettbewerbswidrigem Verhalten erlangt haben. Benutzt wurde dieser Werkzeugkasten vom Bundeskartellamt allerdings noch nie. Die Hürden sind nach aktueller Rechtslage besonders hoch.

Zunächst muss das Bundeskartellamt beweisen, dass sich Unternehmen untereinander abgesprochen haben oder ihre Marktmacht missbräuchlich verwenden. Und dies muss auch von den Unternehmen verschuldet sein. Dieses Verfahren soll künftig vereinfacht werden, schreibt das Bundeswirtschaftsministerium.

Rechtsanwalt Paul Drößler meint, die Intention sei nachvollziehbar. Doch warnt er vor schnellen Erfolgen. Diese Verfahren gebe es auch bei Kartellschadensersatzklagen und dort stritten sich dann Sachverständige um die Frage, welcher Teil des Gewinns ein Schaden sei. Diese Verfahren dauern Jahre, so Drößler.

Rechtsexperte: Sektorenuntersuchungen schlagkräftiger

Schon seit einiger Zeit untersucht das Bundeskartellamt die Mineralölbranche in einer sogenannten Sektorenuntersuchung. Diese wird mit einem Abschlussbericht und Handlungsempfehlungen beendet. Dieses Verfahren will das Bundeswirtschaftsministerium beschleunigen. So soll das Bundeskartellamt unmittelbar aus der Untersuchung Maßnahmen ableiten.

Kartellrechtsspezialist Drößler verweist auf das Vereinigte Königreich, wo das schon möglich ist. Das habe die Kartellverfahren beschleunigt.

Fazit: Wohl keine Maßnahmen vor Ende des Tankrabatts

Bis jetzt fällt es auch Expertinnen und Experten schwer, die Maßnahmen einzuordnen, die das Bundeswirtschaftsministerium vorgeschlagen hat, weil viele Details fehlen. Eines ist aber klar. Bis das Kartellrecht verschärft wird, ist der Tankrabatt längst ausgelaufen.