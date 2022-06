Bundeskartellamt hat Preispolitik der Mineralölkonzerne im Blick

Vor einer Woche wurden die Spritsteuern gesenkt. Zwar ging es am Anfang erstmal ordentlich runter, aber seit einigen Tagen wird das Tanken schon wieder spürbar teurer - was an den Zapfsäulen für miese Stimmung sorgt. Die Bundesregierung versichert, dass das Bundeskartellamt mit Argusaugen die Preisentwicklung beobachten und notfalls einschreiten wird. Der Präsidenten der Kartellbehörde, Andreas Mundt sagte zu dem Preisanstieg von fünf bis sechs Cent über Pfingsten, das man das im Moment ganz nüchtern konstatieren müsse. Aber seine Behörde werde dafür sorgen, "dass die Mineralölkonzerne jetzt wenigstens ihre Preispolitik unter dem Brennglas des Bundeskartellamtes machen."

Untersuchung eingeleitet

Um einen guten Überblick über die Preisgestaltung und die Kosten zu haben, habe das Bundeskartellamt unter anderem eine Untersuchung der Raffinerieebene und der Großhandelsebene eingeleitet, so Mundt. Zugleich verwies er auf die Möglichkeiten, die Mineralölkonzerne zu belangen: "Wenn wir tatsächlich Absprachen finden sollten in diesem Bereich, dann gilt für die Mineralölbranche dasselbe wie für alle anderen Branchen, dann könnten wir natürlich auch sehr hohe Bußgelder verhängen. Aber Hinweise auf Absprachen haben wir - trotz der intensiven Befassung mit der Branche - in den letzten Jahren nicht gefunden."

Blitzschnelle Preisänderungen dank hoher Markttransparenz

Mundt dämpfte dabei die Erwartungen, Absprachen in der Mineralölbranche nachweisen zu können, da die hohe Markttransparenz dafür sorge, dass die fünf Mineralölkonzerne immer über die Preise an jeder einzelnen Tankstelle in der Bundesrepublik informiert seien: "Wenn Sie soviel Transparenz haben, sind Sie auch in der Lage, blitzschnell auf Preisänderungen Ihrer Wettbewerber zu reagieren. Und zwar egal, ob es nach oben oder nach unten geht. Dadurch kann natürlich für die Autofahrer oder Autofahrerinnen der Eindruck entstehen: Das kann nur eine Absprache sein, wenn ich überall ähnliche Preise vorfinde. Es kann aber genau so gut sein - und das ist vielleicht die nüchterne Erkenntnis an dieser Stelle, dass einfach die Markttransparenz dieses blitzschnelle Aufeinander Reagieren ermöglicht. Das ist das berühmte Abgucken und Nachmachen und das ist in der Marktwirtschaft nicht verboten."