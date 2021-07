Spritpreise: Bringt OPEC-Ölkartell Entspannung?

Sprit-und Heizölpreise schwer vorherzusagen

Die Folgen der Entscheidung für die Käufer von Heizöl und für Autofahrerinnen und Autofahrer sind noch schwer abzusehen, tendenziell wird sie die Preise eher drücken. Sprit ist inzwischen so teuer wie zuletzt im Herbst 2018. Im Vergleich zum von der Corona-Krise geprägten Sommer 2020 kostet Kraftstoff gut 20 Prozent mehr. Doch weil die Ölförderstaaten Einnahmen brauchen, sind Preiskriege wie in den vergangenen Jahren Experten zufolge nicht in Sicht.