Spritpreis-Explosion bringt Speditionen an ihre Grenzen

Die steigenden Spritpreise machen Speditionen bundesweit zu schaffen. Auch in Bayern ist die Situation extrem angespannt, sagt Martin Nether, Vorstandsvorsitzender der Wormser Logistik AG mit Hauptsitz im mittelfränkischen Herzogenaurach. "Wir vertanken in unsere Fahrzeuge monatlich mehrere hunderttausend Liter Diesel. Wenn sie jetzt einfach mal von einem Preissprung von 50 Cent ausgehen mal hunderttausend Liter, dann sind das schon mal 50.000 Euro in einem Monat", rechnet Nether vor. "Und wir haben ein Vielfaches davon pro Monat. Da wird einem relativ schnell deutlich, warum da Gesprächsbedarf besteht."

Speditionen müssen Preise neu verhandeln

Tagtäglich befinde er sich in Gesprächen und Verhandlungen mit Kunden seiner Spedition. Denn den enormen finanziellen Mehraufwand aufgrund der hohen Dieselpreise kann sein Unternehmen auf Dauer nicht allein kompensieren. Die hohen Preise müssen ihm zufolge auch die Kunden mittragen. "Natürlich ist da niemand begeistert", gesteht Nether, "aber die Gespräche sind doch sehr konstruktiv, und jeder hat für den anderen Verständnis. Man muss sich da partnerschaftlich entgegenkommen."

"Dieselfloater" kann in Extremsituation nicht helfen

Rund 220 Lkw sind für die Firma Wormser auf den Straßen Europas unterwegs. Die Spedition zählt an die 1.000 Kunden. Preisschwankungen beim Diesel sind keine Neuheit, wohl aber in der jetzigen Dimension.

Um eventuelle Preisanstiege abfedern zu können, gibt es einen mit den Kunden vertraglich geregelten Kraftstoffzuschlag, den sogenannten "Dieselfloater". Das heißt: Ist der Diesel mal etwas teurer, können diese Kosten an die Kunden weitergegeben werden. Andersherum genauso: Wenn die Spedition beim Tanken spart, gibt es entsprechend einen Preisnachlass für die Auftraggeber. "Eine faire Sache", sagt Nether, schiebt aber gleich nach: "Das bringt in der aktuellen Situation natürlich nichts. Der Dieselfloater ist dafür da, wenn der Preis pro Liter mal um ein paar Cent schwankt. Für so eine Extremsituation ist dieses Werkzeug nicht geeignet."

Er geht davon aus, dass die Preise nicht so schnell wieder sinken, eventuell noch weiter steigen. Im Diesefloater-Modell wäre das ein reines Draufzahlgeschäft für die Kunden. "Das wäre eine Einbahnstraße, das kann nicht funktionieren", so Nether.

Verbraucher müssen sich auf steigende Preise einstellen

Von Modellen wie dem von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geforderten "Tankgutschein" hält der Wormser-Vorstandsvorsitzende nichts. Grundsätzlich sei er kein Freund davon, Märkte zu regulieren. "Es wird natürlich dazu führen, dass sich Dinge verteuern. Letztlich kommt diese Preiserhöhung bei uns allen als Endkunden an. Und das ist dann das, was man als Inflation bezeichnet."

Dass gerade die Bereiche Energie und Kraftstoffe Inflationstreiber sind, hat auch das Bayerische Landesamt für Statistik erst am Mittwoch noch einmal deutlich gemacht. Die Inflationsrate in Bayern lag im Februar 2022 bei 5,3 Prozent, so das Landesamt.

"Das hört sich erst mal an wie Teufelszeug", sagt Martin Nether, sei aber letztlich ein normaler Marktmechanismus, der auch greifen müsse. "Denn mit jeder Subvention mache ich vom Grundsatz her nichts Anderes, als dass ich genau diesen Effekt betäube und auf Zeit verzögere, aber das eigentliche Problem nicht löse."

Spritpreis-Explosion als Unternehmens-Killer?

Nicht nur die Finanzierung der hohen Kraftstoffpreise an sich bereiten Martin Nether Sorgen, sondern auch die Folgen für seine Branche. In den vergangenen Jahren habe die Wormser AG immer mehr Subunternehmer als Geschäftspartner verloren. "Schlichtweg, weil viele kleine Spediteure still und heimlich aufgegeben haben." Das liege unter anderem an bekannten Problemen der Speditionsbranche wie unterbrochenen Lieferketten oder dem Lkw-Fahrer-Mangel.

Die Spritpreis-Explosion könnte vielen kleinen Unternehmen nun den Todesstoß versetzen, fürchtet Nether. "In kleinen Unternehmen hat der Chef doch gar keine Zeit, sich nun auch noch mit jedem einzelnen Kunden an den Verhandlungstisch zu setzen und sich um den Dieseleinkauf zu kümmern." Noch bis 2012 habe die Zusammenarbeit mit Subunternehmern laut Martin Nether zwischen 40 und 50 Prozent ausgemacht. Heute seien es gerade einmal noch zehn Prozent. Er habe Sorge, dass es jetzt noch weniger wird.

Spritpreise eine Abzocke? Kartellamt soll prüfen

Dass die Rohölpreise mittlerweile sinken, Benzin und Diesel aber weiterhin teuer sind, hält Nether für einen Skandal. "Wenn der Rohölpreis eindeutig fällt und die Zapfsäulenpreise auf hohem Niveau verharren, dann ist relativ klar, dass es da wohl offensichtlich Individualinteressen gibt von einzelnen Marktteilnehmern und die sollte man sich von staatlicher oder kartellrechtlicher Seite sehr schnell und auch sehr deutlich angucken." Der Vorstandsvorsitzende der Wormser AG fordert deswegen ein Handeln der Politik.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte bereits vor einigen Tagen das Bundeskartellamt um Prüfung gebeten. Dieses kündigte an, die Situation genau unter die Lupe zu nehmen, allerdings unter Berücksichtigung sämtlicher Faktoren, die Einfluss auf die Spritpreise haben.