Sprachrohr der "kleinen Leute": Mehr Mitglieder beim VdK Bayern

Es ist ein Gesellschaftsproblem: Sportvereine, Parteien oder Gewerkschaften berichten immer wieder über Mitgliederschwund. Der Sozialverband VdK Bayern hingegen bekommt seit mehreren Jahren immer neue Mitglieder dazu. Jetzt hat er eine besondere Mitgliedermarke überschritten.

Eine 56-jährige Frau aus dem Landkreis Bamberg hebt den Sozialverband VdK Bayern durch ihren Beitritt über die Schwelle von 750.000 Mitgliedern. In ihrem Heimat-Regierungsbezirk Oberfranken sind rund neun Prozent der Bevölkerung VdK-Mitglieder. Auf ganz Bayern gerechnet, haben fünfeinhalb Prozent der Einwohner einen Mitgliedsausweis.

VdK hat 2,1 Millionen Mitglieder

In Bayern ist der VdK traditionell besonders gut organisiert, von den bundesweit 2,1 Millionen Mitgliedern lebt mehr als ein Drittel im Freistaat. Seit einem Tiefstand Mitte der 1980er-Jahre hat der VdK Bayern seine Mitgliederzahl dabei um mehr als das zweieinhalbfache gesteigert.

Ein Grund für den Erfolg bei der Mitgliederwerbung liegt nach Einschätzung der Verbandsspitze darin, dass es gelungen sei, vom Image des früheren Kriegsopferverbandes wegzukommen – hin zu einem Lobbyverband, der sich um verschiedene soziale Themen kümmert.

Kritik an Söders Coronapolitik

Neben Beratung rund um Rente oder Berufsunfähigkeit positioniert sich der VdK auch als politisches Sprachrohr der "kleinen Leute", wie es der Landesgeschäftsführer Michael Pausder gerne nennt. Zur Coronapolitik der Bayerischen Staatsregierung hatte sich der Sozialverband in den vergangenen Monaten immer wieder geäußert und so manche politische Entscheidung scharf kritisiert. Der VdK sprach sich zum Beispiel dagegen aus, die Lohnfortzahlung Ungeimpfter abzuschaffen. Außerdem forderte der Sozialverband die Söder-Regierung auf, die Pflegeheime in der Coronapolitik nicht zu vergessen. Für Besucher und Mitarbeiter sollten auch über den 11. Oktober hinaus Tests kostenlos sein, so der VdK.

Den Wahlkampf hatte der Verband mit Forderungen etwa zur Rente und zum Mindestlohn begleitet. Kommendes Jahr will der VdK vor allem die Anliegen von Pflegebedürftigen, die in ihrem eigenen Zuhause leben, in den Mittelpunkt stellen.