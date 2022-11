Sportartikelmesse Ispo: Kompostierbare Socken für Nachhaltigkeit

Die hohe Inflation und die stark gestiegenen Lebensmittelpreise machen sich auch in der Sportartikelbranche bemerkbar. Nach einem Hoch im vergangenen Jahr lag der Umsatz mit Sportbekleidung in Deutschland laut Statistischem Bundesamt mit insgesamt rund 4,3 Milliarden Euro etwas unter dem Vorjahresniveau. Markt- und Konsumforscher gehen davon aus, dass die Bürger in der aktuellen Energiekrise bei nicht essenziellen Ausgaben sparen könnten.

Mit mehr Nachhaltigkeit in die Zukunft

Vor diesem Hintergrund hat die jährliche Branchenmesse für Sportartikel Ispo in München begonnen. Traditionell steht der Wintersport im Mittelpunkt, aber auch andere Aussteller zeigen ihre neuesten Trends, vor allem im Bereich Nachhaltigkeit. Langlebige Materialien sind gefragt, die die Umwelt möglichst wenig belasten. Zu den Neuheiten gehören zum Beispiel kompostierbare Thermosocken oder Holzski, die mit Textilfasern verstärkt sind - statt mit Glasfasern oder Carbon.

Kunststoffe sind für Wintersportartikel immer noch wichtig. Auch hier versuchen Hersteller, CO2 durch neue Materialien aus synthetischen Polymeren und Pflanzenfasern einzusparen. Solche Gemische sollen deutlich leichter sein als herkömmliches Plastik.

Dabei wird zwischen biobasierten und biologisch abbaubaren Stoffen unterschieden. Biobasierte Kunststoffe sind teilweise aus ⁠Biomasse⁠ wie Mais und Zuckerrohr hergestellte Kunststoffe. Biologisch abbaubare Kunststoffe hingegen sind Kunststoffe, die sich unter bestimmten Bedingungen zersetzen und beim Abbau nichts als CO2 und Wasser hinterlassen, schreibt das Bundesumweltamt. Beide Stoffe haben eine hohe Ökobilanz, sind also weniger umweltschädlich als manch andere synthetische Alternative.

Die Gefahr von Greenwashing besteht

Auch die klimaneutrale Produktion ist ein wichtiges Thema. Einige Hersteller unterstützen vermehrt Klimaschutzprojekte, um so Treibhausgasemissionen auszugleichen, die bei der Produktion nach wie vor anfallen. Wirklich nachhaltige Sportmode zu finden sei für die Konsumenten aber immer noch eine Herausforderung, heißt es von der Ispo. Es gebe nicht wenige, die Greenwashing betreiben würden.

Das Thema recyceln, downcyceln und upcyceln ist ebenfalls auf der Ispo vertreten. Laut einer Studie der Agentur ABCD aus dem Jahr 2020 produziert Deutschland jährlich 391.752 Tonnen Textilabfall. Im Durchschnitt schmeißt jeder Mensch in Deutschland im Durchschnitt 4,7 Kilogramm Klamotten pro Jahr in den Müll.

Recycelte Plastikflaschen für Ausrüstungen

Die Sportartikelbranche nutzt zum Beispiel recycelte Plastikflaschen und Fischernetze für Garne und Ausrüstungen. Auch recyceltes Polyester aus aussortierter Kleidung wird von einigen Herstellern für neue Produkte wiederverwertet.

Seit Beginn der Corona-Pandemie kann die Messe erstmals wieder ohne Auflagen stattfinden. Allerdings ist die Ausstellerzahl im Vergleich zu Vorpandemieniveau nach Angaben der Münchner Messegesellschaft gesunken, von fast 3.000 Austellern im Rekordjahr 2019 auf 1.500 in diesem Jahr.