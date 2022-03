Spitzenrating AAA: Bayern weiter in höchstem Maße kreditwürdig

Der Freistaat Bayern ist und bleibt das einzige Bundesland in Deutschland das von der Ratingagentur Standard & Poors die höchstmögliche Bewertung bei der Kreditwürdigkeit erhalten hat. Daran konnten auch die finanziellen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie nichts ändern. Auch der Ausblick auf die nächste Zeit wurde als stabil bewertet.

Nachhaltige Haushaltsführung und hohe Reserven

Hauptursache für die Bestnote ist, laut dem Bericht von Standard & Poors, das "nachhaltige Finanzmanagement" und der hohe Bestand an sogenannten Liquiditätsreserven. Das sind Finanzmittel die entweder direkt verfügbar sind oder zumindest schnell zur Verfügung stehen können - seien es schon ausgehandelte Kreditlinien oder auch Wertpapiere.

Eine vorausschauende Haushaltsführung in Verbindung mit den in Bayern herrschenden, soliden institutionellen Rahmenbedingungen und der herausragenden Stärke der heimischen Unternehmen kompensiert in der Bewertung auch die merkliche Ausweitung der Kreditaufnahme, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie unerlässlich war, heißt es in dem Bericht.

Allerdings sehen das nicht alle so. Der Rechnungshof in Bayern sieht das zum Beispiel skeptischer.

Füracker sieht Finanzpolitik durch AAA-Rating bestätigt

Für den bayerischen Finanzminister Albert Füracker zeigt die Einstufung von Standard & Poors, dass das Vertrauen der Finanzmärkte in "die Solidität der bayerischen Finanz- und Haushaltspolitik ungebrochen ist". Und das obwohl die Umstände aufgrund der Corona-Krise herausfordernd seien, so Füracker. "Gute Fiskalpolitik bedeutet Zeitpunkt und Umfang von Ausgaben und Einnahmen genau und vorausschauend abzuwägen." Die Tatsache, dass die Kreditwürdigkeit des Freistaats von insgesamt drei Agenturen mit der jeweiligen Höchstnote bewertet werde, belege die Richtigkeit bisheriger Entscheidungen.

Das sogenannte "Triple A" von Standard & Poors steht für Einschätzung, dass das bewertete Land oder Unternehmen alle seine Kredite und Zinsen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit bedienen können wird.