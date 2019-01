Spitzengespräch zu Glasfaserausbau im Landkreis Cham

Wie geht es weiter mit dem Glasfaserausbau im Landkreis Cham, nachdem bekannt wurde, dass das 2017 mit dem 60-Millionen-Euro-Projekt beauftragte Münchner Unternehmen M-net Probleme hat? Das ist eine der Fragen, die heute bei einem - nichtöffentlichen - Spitzengespräch zwischen Landrat Franz Löffler (CSU) und dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Stadtwerke München und M-net-Aufsichtsratschef Florian Bieberbach in Cham erörtert werden sollen.

Finanzielle Lage von M-net im Fokus

Der Landkreis will dabei klären, wie sich eine offenbar von den M-net-Gesellschaftern um die Stadtwerke München geplante Verbesserung der Liquidität des Unternehmens auf das Projekt insgesamt auswirkt. Zuvor hatte "Bild" gemeldet, dass M-net eine Finanzspritze von bis zu 50 Millionen Euro benötigt. Bieberbach hatte zuletzt eine Kapitalerhöhung seitens der Gesellschafter nicht ausgeschlossen, aber betont, dass M-net nicht vor der Insolvenz stehe.

Probleme mit Partnerunternehmen

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass M-net wegen Mehrkosten für das Projekt in der Oberpfalz finanzielle Probleme haben soll. Der Hintergrund: Die geplante Glasfaser-Erschließung von rund 7.000 Gebäuden in 37 Gemeinden des Landkreises Cham war ins Stocken geraten, weil ein von M-net mit dem Bau der Infrastruktur vorgesehener Subunternehmer offenbar nicht in der Qualität arbeitete, die sich das Münchner Unternehmen vorgestellt hatte. Seitdem wurde das Projekt dem Vernehmen nach noch einmal überprüft und es wurde nach einem neuen Infrastrukturpartner gesucht.

Landkreis will Projekt weiterhin umsetzen

Der Landkreis Cham betonte am Abend in einer Stellungnahme auf BR-Anfrage, am Ziel der Errichtung eines Glasfasernetzes bis in einzelne Gebäude festzuhalten. Vergangene Woche hatte er aber auch bereits angekündigt, mit den beteiligten Kommunen darüber zu beraten, "ob und mit welchen Alternativen das Ausbauziel erreicht werden kann, ohne M-net aus den eingegangenen Verpflichtungen zu entlassen." Eine Rolle dabei spielen auch Fördergelder von Bund und Freistaat, die an einen Zeitplan gekoppelt waren, der inzwischen aber hinfällig ist.