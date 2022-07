Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft mit Kanzler Scholz

Die Wirtschaft steckt tief in der Krise und das wird auch das zentrale Thema beim heutigen Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft sein. Wichtig sein es nun, die Versorgungssicherheit bei der Energie zu gewährleisten, heißt es beim Bundesverband der Deutschen Industrie BDI.

Wirtschaft wehrt sich gegen weitere Belastungen

Mit Blick auf die hohen Energie- und Rohstoffpreise dürfe die Kostenbelastung laut BDI nicht weiter steigen. Ein deutlich niedrigere Stromsteuer und geringere Netzentgelte seien nötig. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände will die kalte Progression verringern und schlägt vor, Einmalzahlungen von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen zu befreien.

Das Handwerk beklagt Fachkräftemangel

Auch Handwerksprädient Hans-Peter Wollseifer fordert einen Stopp der Belastungen von Olaf Scholz. Man wolle ihm bei dem Treffen aber auch sagen, dass das Handwerk an der Seite der Regierung stehe und da Verantwortung übernehmen, wo tausende Handwerker gebraucht würden. Vor allem während der Energiewende ist der Bedarf hoch an Fachkräften, die Heizkessel tauschen und Häuser dämmen. Das Problem ist allerdings, dass Mitarbeiter fehlen, der Zentralverband des Deutschen Handwerks spricht von 250.000 Fachkräften. Außerdem setzt sich das Handwerk dafür ein, dass akademische und berufliche Bildung per Gesetz gleich gestellt werden, um so für die duale Berufsausbildung zu werben.

Kein leichter Start für Olaf Scholz

Die Bedingungen für das diesjährige Spitzengespräch am Rande der Handwerksmesse sind ganz besonders. Das erste Mal treffen die Verbandsvertreter im Rahmen dieses Formates auf Olaf Scholz und nicht, wie in der Vergangenheit, auf Angela Merkel. Außerdem ist die Wirtschaftsstimmung wesentlich schlechter als früher. Oft erhobene Forderungen, wie etwa Bürokratieabbau, dürften da in den Hintergrund rücken. Dieses Jahr geht es um die Energiekrise um darum, dass die Wirtschaft überhaupt weiter produzieren kann.

