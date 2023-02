Spielwarenmesse Nürnberg glückt Neustart nach Corona-Pause

Endlich interessierten Fachbesuchern die eigenen neuen Spielwaren persönlich vorstellen und dabei live vorführen können – nach der Corona-Pause hätten viele Austeller bei der Internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg den persönlichen Kontakt zum Publikum sehr genossen, so die Veranstalter. Diese ziehen ein durchweg positives Fazit der Messe, die am Sonntagabend zu Ende geht.

Große Zufriedenheit bei Veranstalter und Ausstellern

"Wir freuen uns sehr über das positive Ergebnis, das nahezu auf dem Vor-Corona-Niveau liegt und damit unsere Erwartungen übertrifft“, resümiert Christian Ulrich, Sprecher des Vorstands der Spielwarenmesse eG, die diesjährige Messe. Den Veranstaltern zufolge "haben 95 Prozent der Aussteller die Teilnahme an der Branchenschau als wichtig bis sehr wichtig erachtet. Mit dem Verlauf der Messe zeigten sich 92 Prozent zufrieden bis sehr zufrieden."

Rampe für Start-Ups der Spielwarenbranche

Mehr als 2.100 Aussteller aus 69 Ländern präsentierten ihre Produktneuheiten in Nürnberg. Viele betonten, dass das Live-Erlebnis der Messe in ihrer Branche von großer Bedeutung sei, so auch Özgür Bicakci, vom StartUp-Unternehmen Melia Games. Gerade für junge Unternehmen sei die Messe eine gute Möglichkeit, um in den Markt einzusteigen, Kontakte herzustellen und eigene neue Spielideen vorzuführen.

Neue Trends: Nachhaltigkeit und Augmented Reality

Gerade die neuen Trends waren natürlich auch auf der diesjährigen Schau von Bedeutung. Dazu zählten Augmented Reality und digitale Technik in den Kinderzimmern. Die sogenannten "Meta Toys", also Spielzeuge, die es in der Realität gibt und die gleichzeitig auf dem Smartphone in ganz andere Welten entführen können, standen besonders im Fokus der Messe. Und so bekam auch die Firma "Holo Toyz" den begehrten Spielepreis "Toy Awards" in der Kategorie Start-Up.

Ebenfalls voll im Trend: Das Thema nachhaltiges Spielzeug. Egal, ob es dabei um eine faire Herstellung des Spielzeug geht, um das Produkt selbst, seine Werkstoffe, das Recyclen oder Entsorgen. Gezeigt wurden diese Themen auf der Ausstellungsfläche "Toys go Green", "Spielzeug wird Grün", die laut Veranstalter gut besucht war.

China und Russland im Minus, Amerika im Plus

Insgesamt kamen an den fünf Tagen 58.000 Händler und Einkäuferinnen aus 128 Ländern auf die Spielwarenmesse. Das entspricht einem Minus von acht Prozent zur Vor-Corona-Messe. Größtenteils basiere das Minus auf dem Ausbleiben der Gäste aus China und Russland, so die Veranstalter. Zuwächse um knapp zehn Prozent verzeichnete man dagegen aus dem – weltgrößten – amerikanischen Spielwarenmarkt. Gut angenommen wurde laut der Veranstalter der erstmals auf der Spielwarenmesse vertretene Länderpavillon der Ukraine.

Erstmals Spieleerfindermesse

Ebenfalls sehr zufrieden zeigten sich die Veranstalter mit weiteren Messeneuheiten, etwa der Internationalen Spieleerfindermesse "Game Inventors Convention". Hier kamen mehr als 140 Spieleautoren aus rund 20 Ländern. "Mit der Integration der etablierten Veranstaltung in die Spielwarenmesse ist es uns gelungen, die Synergien zu nutzen. Wir gehen von einem starken Wachstum in den kommenden Jahren aus", so das Fazit von Christian Ulrich.

3.000 Besucher bei Modelleisenbahn & Modellbau am Wochenende

Daneben gab es für die Aussteller und Besucher erstmals auch eine Abendveranstaltung in den Messehallen. Die "RedNight" am Donnerstag sei gut angenommen worden, heißt es. Ebenso erfolgreich verlief die Öffnung für Modelleisenbahn & Modellbau in der Halle 7A am Wochenende für Besucherinnen und Besucher. Mehr als 3.000 Konsumenten hätten die Gelegenheit genutzt, so die Macher der Spielwarenmesse. "Schon der erste Andrang spiegelt das große Interesse der Endverbraucher wider, einmal selbst die Hallen der weltbekannten Leitmesse besuchen zu dürfen“, stellte Märklin-Chef Florian Sieber fest.

Nächste Spielwarenmesse: Ende Januar 2024

Die positive Messestimmung in diesem Jahr strahle schon in die Zukunft, meint Christian Ulrich: "83 Prozent der Aussteller planen ihre erneute Teilnahme bereits fest ein." Dann soll die Internationale Spielwarenmesse Ende Januar stattfinden, einen genauen Termin wollen die Messemacher Ende Februar bekanntgeben.