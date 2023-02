Spielehersteller: Wenn Kinder Brettspiele mitentwickeln

Etwa 40 Spiele-Releases pro Jahr

Jedes Jahr kommen bis zu 1.800 Spielideen auf den Schreibtisch von Markus Singer und seinen Kollegen. Eingeschickt werden die Prototypen von freien Spieleautoren. Das können zunächst mal einfach nur PDFs mit den Spielregeln sein oder bereits ausgearbeitete Prototypen mit Spielfiguren. Nur etwa 40 schaffen es in den Handel. Und bis es soweit ist, grübeln die Spieleredakteure über viele Fragen: Ist das Spiel zu schwer oder zu leicht? Ist das Spielmaterial robust genug? Und vor allem: Macht es den Kindern überhaupt Spaß?

Um die Antworten darauf zu finden, arbeiten die Redakteure eng mit den Autoren zusammen, aber eben auch mit vielen Kindern. "Also, wir haben hier schon ganz viel Glück, dass wir den firmeninternen Kindergarten haben. Und wir nutzen aber auch eben zusätzlich den städtischen Kindergarten oder auch den Hort", sagt Singer.

Spiele entwickeln sich weiter

Vom Prototypen bis zum fertigen Produkt - dieser Prozess hat hier fast zwei Jahre gedauert. In dieser Zeit macht das Spiel einige Veränderungen durch. Anfangs hieß "Käpt'n Pepe, Schatz Ahoi" noch "Raindance". Das Grundprinzip, Figuren auf bestimmte Stellen des Spielfeldes zu bugsieren, war da schon vorhanden – doch sowohl Spielablauf, Gestaltung und Thematik des Spiels waren ganz anders. In Zusammenarbeit mit den Autoren, Grafikern, anderen Spieleredakteuren und natürlich Kindern ist erst das Spiel entstanden, das in diesem Jahr im Handel erscheint.

Im firmeninternen Kindergarten in Bad Rodach kommt das Spiel auf jeden Fall gut an. Lina, Xena und Fiete haben "Käpt'n Pepe" noch nicht so oft gespielt. In der Regel ist es immer besser, verschiedene Kindergruppen testen zu lassen, um ein möglichst breites Meinungsspektrum zu haben. Der sechsjährige Fiete scheint zufrieden zu sein: "Es gibt nichts, was ich anders machen würde bei dem Spiel". Damit sind die kleinen Spieleentwickler mit diesem Projekt fertig. Das nächste steht schon den Startlöchern.