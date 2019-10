16.10.2019, 15:55 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Spatenstich in Holzkirchen: Bosch baut Standort aus

In Holzkirchen beginnen die Arbeiten auf einer Großbaustelle: 2021 soll ein neues Büro- und Laborgebäude für Bosch Engineering und die Bosch-Tochter ITK Engineering bezugsfertig sein. In den nächsten Jahren will man 700 neue Arbeitsplätze schaffen.