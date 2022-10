Spatenstich für neue Produktionsfläche von Kneipp in Ochsenfurt

Bauhelme auf dem Kopf, Schaufeln in der Hand. Am Donnerstagmorgen um kurz nach 10 Uhr ist der erste Spatenstich für die 10.000 Quadratmeter Produktionsfläche von Kneipp in Ochsenfurt gesetzt worden. Mit dem Bauprojekt soll die Campus- und Produktionsfläche von Kneipp in Ochsenfurt Hohestadt verdoppelt werden und die Weichen für künftiges Wachstum am Produktionsstandort Mainfranken stellen. Für das umfangreiche Bauvorhaben werden 45 Millionen Euro einkalkuliert. 25 Millionen fließen in das Gebäude und weitere 20 Millionen werden unter anderem für Produktionsmaschinen eingeplant.

Langfristiges Bauvorhaben in der Region Unterfranken

Seit sechs Jahren ist das umfangreiche Bauprojekt der Kneipp GmbH bereits in Planung und 2024 soll es fertig sein. Durch die baulichen Erweiterungen sollen die Kapazitäten des Unternehmens deutlich erhöht werden und auch neue Arbeitsplätze für die Region geschaffen werden. Wie viele das sind, ist aber laut Geschäftsführung der Kneipp-Gruppe noch nicht absehbar. Auch der erste Oberbürgermeister von Ochsenfurt, Peter Juks (Freie Wähler), war zum Spatenstich vor Ort und freut sich über die längerfristige Stärkung der Region als Wirtschaftsstandort.

Standort Ochsenfurt Hohestadt ist "Heimat" für Kneipp

Das Unternehmen Kneipp wurde ursprünglich in Würzburg gegründet und ist seit 2014 mit seinem Hauptsitz im Gewerbegebiet Ochsenfurt Hohestadt angesiedelt. Man habe sich ganz bewusst für den Ausbau in der Region entschieden, da Kneipp in Mainfranken fest verwurzelt ist und auch von Geschäftsführer Alexander C. Schmidt als "Heimat" für die Kneipp-Gruppe angesehen wird. Das Unternehmen wollte mit dem Ausbau in Mainfranken ein Zeichen setzen und noch einmal betonen, dass die Verwurzelung in der Region für Kneipp eine große Rolle spielt.

Maßnahmen für Umweltausgleich

Um für einen Umweltausgleich zu sorgen, sieht die Kneipp Gruppe auf dem Grundstück in Ochsenfurt Hohestadt insgesamt 17.000 Quadratmeter für die Natur als Ausgleichsfläche vor. Dazu gehören weitere Maßnahmen, wie Dachbegrünung und eine nachhaltige Vorgehensweise zur Regenwasser-Versickerung. Auch Fotovoltaikanlagen, die etwa 13 Prozent des Strombedarfs decken sollen, und weitere kompensatorische Maßnahmen sind geplant.