12.10.2018, 07:39 Uhr

Spatenstich für großes Logistikzentrum bei Ansbach

In Ansbach-Elpersdorf wird heute der erste Spatenstich für den Bau eines großen Logistikzentrums gesetzt. In den Hallen will der Handels- und Logistikdienstleister Hermes bis zu 600 Arbeitsplätze schaffen.