Sparzinsen steigen nicht - trotz Zinswende bei Krediten

Banken wird oft unterstellt, dass sie höhere Leitzinsen der Notenbank verspätet an die Sparer weitergeben. Mit der Erhöhung der Schuldzinsen für Darlehen sind die Kreditinstitute dagegen viel schneller.

Europäische Zentralbank hat Leitzins noch nicht gehoben

Nun hat die Europäische Zentralbank ihren Leitzins noch gar nicht angehoben, von dem Sparzinsen vielleicht profitieren. Aber an den Finanzmärkten ist die Zinsanhebung bereits eingepreist worden, genauso wie die Reduzierung der Anleihekäufe durch die Notenbank.

Marktzins ist dennoch gestiegen

Beides führt dazu, dass der Marktzins gestiegen ist, den die Renditen der Anleihen wiederspiegeln. Viele Kredite wie für Immobilien orientieren sich an diesen Renditen, weil sie am Markt refinanziert werden. Hinzukommt, dass die Aufsicht BaFin für alle Bankkredite höhere Risikoaufschläge fordert als vor der Corona-Krise. Banken müssen also ihre Kredite fast zwangsläufig teurer machen.

Ersparnisse in absehbarer Zeit keine Zinserträge

Bei den Sparzinsen entscheidet neben der Höhe des Leitzinses, der immer noch null ist, am Ende auch der Wettbewerb. Und der ist von einem globalen Überangebot privater Ersparnisse gekennzeichnet, für die es deshalb auf absehbare Zeit kaum Zinserträge geben dürfte.