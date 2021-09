Sparpläne für Krypto-Währungen

Investieren in Kryptowährungen - das kann riskant sein. Erst recht bei kurzen Anlagezeiträumen. Denn im Vergleich zu breit gestreuten Aktienkörben, den ETFs oder Fonds, geht es bei den Kursen von Bitcoin, Ether und Co. oft wie auf einer Achterbahnfahrt rauf und runter.

Sparpläne sollen Kursschwankungen ausgleichen

Jetzt wollen erste deutsche Fintechs - das sind Startups im Finanzsektor - ihren oftmals jungen Kunden den Einstieg in Kryptowährungen erleichtern. Sie bieten neuerdings Sparpläne für Kryptowährungen an - ganz einfach per App sollen sich diese einrichten lassen und auf lange Sicht Kursschwankungen ausgleichen - so die Idee.

Monatlich oder sogar wöchentlich sollen Kunden, gegen geringe Handelsgebühren, dabei auch kleine Beträge anlegen können, zum Beispiel in den Bitcoin. Automatisch. Mit solchen Sparplänen für Kryptowährungen wirbt neuerdings die Münchner Plattform Scalable Capital und auch der Berliner Anbieter Nuri.

Unternehmen in den USA und der Schweiz waren Vorbild

Völlig neu ist das monatliche Besparen von digitalen Währungen aber nicht. Große amerikanischen Kryptobörsen wie Coinbase bieten automatisierte Investitionen in Werte wie den Bitcoin schon länger an. Auch mit Hilfe von Finanzdienstleistern aus der Schweiz können deutsche Kunden monatlich investieren - per Dauerauftrag von ihrer Hausbank.