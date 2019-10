Sparpläne bei Audi werden offenbar konkreter

Die VW-Premiumtochter kommt mit der Umsetzung ihres Sparplans nach Aussagen von Audi-Chef Bram Schot gut voran. Bis zum Jahr 2022 sollen 15 Milliarden Euro eingespart werden.

Der Vorstand von Audi hat bei dem Autohersteller Einsparmöglichkeiten in Höhe von 10,5 Milliarden Euro ausgemacht, die sich bis 2022 auszahlen werden, wie der Chef der VW-Tochter Bram Schot der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärte. Die Hälfte davon sei schon umgesetzt, fügte er hinzu.

Audi will Produktionskapazität in Deutschland kürzen

Wie ein Sprecher des Betriebsrats dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, plant der Vorstand unter anderem die Kapazitäten in seinen deutschen Werken zu reduzieren. Die Geschäftsführung will damit offensichtlich auf rückläufige Verkaufszahlen reagieren.

So gilt das Stammwerk in Ingolstadt, in dem der A3, A4, A5 und der Q2 gebaut werden, schon seit längerem als nicht genügend ausgelastet. Eine von drei Nachtschichten wurde bereits gestrichen. Der Betriebsratssprecher machte aber auch deutlich, dass man mit dem Vorstand noch nicht in konkrete Verhandlungen eingestiegen ist, bis jetzt gebe es nur Sondierungsgespräche. Wann konkrete Gespräche beginnen, ist nach wie vor unklar.

Klar ist allerdings, es dürften keine einfachen Gespräche werden. Die Arbeitnehmervertreter fordern Investitionen statt Sparprogramme und eine Verlängerung der Beschäftigungsgarantie um fünf Jahre bis 2030.