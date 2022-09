Sparkassen Allgäu und Kaufbeuren planen Fusion

Die Sparkasse Allgäu und die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren wollen fusionieren. Die Verwaltungsräte beider Banken haben dem Zusammenschluss zugestimmt. Jetzt sollen die Verhandlungen über die Details der Fusion folgen.

Oberbürgermeister befürworten Sparkassenfusion im Allgäu

Die Oberbürgermeister von Kaufbeuren und Kempten, Stefan Bosse und Thomas Kiechle, erklärten, sie seien von der Idee einer gemeinsamen Sparkasse für das Allgäu überzeugt. Die Atmosphäre in den ersten Sondierungsgesprächen beschreiben sie als vertrauensvoll. Bei den Verwaltungsratsvorsitzenden und den Vorständen der Sparkasse Allgäu und der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren herrsche nach diesen Gesprächen große Einigkeit.

Reaktion auf verändertes Umfeld

Auch den Zeitpunkt für die Fusionsverhandlungen halten die beiden Oberbürgermeister für richtig. Die aktuellen Veränderungen der Bankenlandschaft, die Zunahme der Vorschriften und die Kostensituation hätten dazu beigetragen, über einen gemeinsamen Weg zu sprechen.

Sparkassen kündigen an, Filialen zu erhalten

Wenn Stadtrat und Kreistag sowie die Sparkassengremien in den nächsten Wochen zustimmen, kann zum 1. Juli 2023 die neue Sparkasse Allgäu mit Sitz in Kempten und Kaufbeuren entstehen. Das Kreditinstitut würden dann mit einer Bilanzsumme von über sieben Milliarden Euro und 1.100 Beschäftigten zu den zehn großen Sparkassen in Bayern gehören. Vereinbart wurde bereits, dass der zukünftige Vorstand durch die bisherigen Vorstände der beiden Sparkassen gebildet wird. Die bestehenden Filialen sollen ebenfalls erhalten bleiben.

Auch die Mitarbeiter sollen bleiben

Kunden und Kundinnen könnten sich nach Angaben der beiden Sparkassen auch weiterhin auf die Beratungskompetenz ihrer persönlichen Ansprechpartner verlassen. Fusionsbedingte Kündigungen soll es nicht geben, heißt es in einer Mitteilung der Sparkasse Allgäu. Sollten die beiden Sparkassen fusionieren, gibt es im Allgäu nur noch zwei große Sparkassen, die Sparkasse Allgäu und die Sparkasse Schwaben-Bodensee.