Sparkasse Schweinfurt-Haßberge will 14 Filialen schließen

Wegen der Corona-Pandemie schloss am 20. März die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 41 kleinere und mittlere Filialen für den direkten Kundenverkehr. Mittlerweile wurden 32 wieder geöffnet.

Sieben dagegen bleiben für immer dicht, wie die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge am Montag mitteilte. Betroffen sind die Zweigstellen in Eßleben, Greßthal, Hesselbach, Oberwerrn, Sulzheim und Wipfeld sowie die im Schweinfurter Wohnstift Augustinum. 2021 werden weitere Filialen folgen: Eßleben, Greßthal, Hesselbach, Oberwerrn, Sulzheim und Wipfeld sowie die Schweinfurter Filialen am Deutschof, in der Segnitzstraße und in der Gartenstadt.

Kunden sollen sich andernorts Bargeld auszahlen lassen können

Damit die Kunden an den Standorten, an denen Filialen schließen bzw. Geldautomaten abgebaut werden, weiterhin gut mit Bargeld versorgt werden können, prüft die Sparkasse alternative Auszahlungsmöglichkeiten beispielsweise bei Einzelhändlern. So soll die Bargeldversorgung flächendeckend gewährleistet werden.

Umstrukturierung ohne Kündigungen

Gründe für die Ausdünnung des Filialnetzes seien die verstärkte Nachfrage am digitalen Service und Zahlungsverkehr und eine seit dem Jahr 2000 um 80 Prozent gesunkene Kundenfrequenz an den Schaltern der Filialen, heißt es von der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge.

Der Rückgang der Kundenfrequenz habe sich durch die Corona-Pandemie noch verschärft, heißt es weiter. Die von der Schließung betroffen Mitarbeiter werden weiterbeschäftigt. Es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen, sagte ein Sprecher der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge gegenüber dem Bayerischen Rundfunk .Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge hat rund 730 Mitarbeiter und im Augenblick noch - neben der Hauptstelle am Schweinfurter Roßmarkt - 51 Filialen.