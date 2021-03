Sparkasse Mainfranken: Kunden sparen in der Corona-Pandemie

Die Sparkasse Mainfranken hat im letzten Jahr einen deutlichen Anstieg der Kundeneinlagen verzeichnet. Demnach haben die Kunden derzeit 7,9 Milliarden Euro bei der Bank liegen – der Wert ist um fast 10 Prozent gestiegen. Das gab die Bank jetzt bekannt.

Sparkasse Mainfranken vergibt mehr Kredite

Die Bestände der Depots haben sich nach Angaben der Sparkasse ebenfalls und in ähnlichem Umfang erhöht. Ein Plus verzeichnete die Bank auch im Kreditgeschäft. Das Wachstum von 7,0 Prozent liegt hier sogar etwas über dem Ergebnis der bayerischen Sparkassen. Fast die Hälfte dieses Anstiegs sei auf private Hausbauer zurückzuführen. Sie nutzen offensichtlich weiterhin die günstige Zinssituation. In der Wirtschaft jedoch sei eine "Investitionszurückhaltung deutlich zu spüren", sagt Vorstand Jens Rauch. Gleichwohl spiegelt sich das in den Zahlen aus dem vergangenen Jahr noch nicht wieder.

Sparkasse Mainfranken: Internetbanking wird immer wichtiger

Nach wie vor versucht die Sparkasse ihr Digitalgeschäft auszubauen. Bedeutet im Umkehrschluss: Immer mehr Beratungen finden telefonisch und im Internet statt. Die Online-Angebote der Sparkasse würden nach eigenen Angaben bereits jetzt von 30.000 Menschen täglich angesteuert werden. "Die Internetfiliale ist unsere frequentierteste Filiale", sagte Vorstand Jürgen Wagenländer.

Weitere Filialschließungen zunächst nicht geplant

Das klassische Filialgeschäft wird dagegen weniger. Die Corona-Pandemie habe diesen Trend noch einmal befeuert: "Der Rückzug aus der Fläche hat auch mit veränderten Kundenwünschen zu tun." Im vergangenen Jahr hatte die Bank angekündigt 29 von 100 Außenstellen in Mainfranken schließen zu wollen. "Relativ deutlich" sei das gewesen, räumt der Vorstandsvorsitzende Bernd Fröhlich ein. Weitere Geschäftsstellenschließungen seien jedoch in den kommenden drei bis fünf Jahren nicht geplant.

Als die Schließungen im vergangenen Jahr angekündigt wurden, begründete die Sparkasse den Schritt allerdings auch mit dem gestiegenen Kostendruck durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Schließungen waren insbesondere auch von Kommunalpolitikern kritisiert worden.

Viertstärkste Sparkasse in Bayern

Die Bilanzsumme der Sparkasse Mainfranken lag zum Jahresende bei 9,8 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 11 Prozent. Bayernweit liegt die Sparkasse Mainfranken damit auf Rang vier hinter der Stadtsparkasse München, der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg und der Sparkasse München. Der Gewinn der Sparkasse Mainfranken lag 2020 bei etwa 6 Millionen Euro, nach eigenen Angaben in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.