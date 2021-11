Sparer ziehen Fonds den Strafzinsen vor – Absatzrekord erwartet

Mehr Fonds - und vor allem mehr Aktienfonds, die dann auch gerne die sogenannten börsennotierten ETFs sein dürfen, mit denen man zusätzlich Verwaltungsgebühren sparen kann. Diese Anlagetrends hat der Bundesverband Investment und Asset Management bei den privaten Sparern festgestellt.

Auch die Profianleger wie Banken oder Versicherungen profitieren vom Börsenboom, der die Werte vieler Geldanlagen steigen lässt.

Die niedrigen Zinsen helfen auch den Immobilienfonds, die ihr Geld vermehrt wieder in Deutschland anlegen. An den Auslandsmärkten bleiben US-Immobilien sehr gefragt, während Großbritannien seit dem Brexit an Attraktivität verliert.

Unterm Strich verbuchte die gesamte deutsche Fondsbranche bis Ende September 168 Milliarden Euro an frischen Zuflüssen und verwaltete ein Gesamtvermögen von mehr als vier Billionen Euro. Die Rekordwerte von 2015 könnten beim Fondsabsatz übertroffen werden.

Die Branche hofft, dass die gute Stimmung an den Börsen bis zum Jahresende anhält, wo derzeit fast täglich neue Höchststände erreicht werden.