Sparer unter Druck: Immer mehr Banken verlangen Negativzinsen

Verwahrentgelt. So nennen es viele Banken, wenn sie Negativzinsen auf Sparkonten mit hohen Guthaben verlangen. Minus 0,5 Prozent sind das in den meisten Fällen, unabhängig von den Kontoführungsgebühren. Sparer zahlen allerdings für ein Problem, das im Geldkreislauf an einer anderen Stelle entstanden ist.

Zentralbank will Kreditvergabe stimulieren

Banken verleihen in der Regel das meiste ihres Geldes an Unternehmen, Privatleute oder staatliche Einrichtungen. Den Teil, den sie nicht verleihen, parken sie auf Konten bei der Europäischen Zentralbank EZB. Die Zentralbank verlangt ab einer bestimmten Summe jedoch eine Gebühr für das Verwahren dieser Gelder. Die Idee dahinter: Banken sollen dadurch angespornt werden, möglichst viel Geld zu verleihen und zu investieren. Viele Banken machen das jedoch aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation nicht und geben die Verwahrgebühren stattdessen als Negativzinsen an ihre Sparkunden weiter. Das geht nicht anders, sagen Bankvertreter:

"Daran muss auch ein Eigentümer einer Genossenschaftsbank Interesse haben, dass seine Bank keine Verluste macht. Und insofern ist es ein betriebswirtschaftlich ganz normaler Prozess, dass die Kosten, die einer Bank selbst entstehen, auch an den Kunden weiterbelastet werden." Jürgen Gros, Genossenschaftsverband Bayern

Das Problem für die Banken: Sparkunden haben in der Pandemie viel Geld auf ihren Konten geparkt – vielleicht aus Unsicherheit, vielleicht, weil sie weniger Konsummöglichkeiten haben. Mehrere Banken sind daher in Einzelfällen bereits dazu übergegangen, Bestandskunden zu kündigen, wenn diese sich weigern, ein Verwahrentgelt zu entrichten.