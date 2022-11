Sparen in der Krise: Weniger Überschuldungen in Oberfranken

Die Zahl der überschuldeten Verbraucher ist in Oberfranken zurückgegangen. Das geht aus dem aktuellen Schuldneratlas hervor, den die Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht hat. Demnach verzeichnet die Studie bei 109.003 Erwachsenen im Bezirk sogenannte Überschuldungsmerkmale – und damit gleichzeitig einen Rückgang der Überschuldungsfälle um knapp fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Corona und Energiepreise: Verbraucher geben weniger Geld aus

Während der Corona-Pandemie seien die Verbraucher weniger Zahlungsverpflichtungen eingegangen, die Sparquote sei deutlich gestiegen, begründet Philipp Ganzmüller, geschäftsführender Gesellschafter von Creditreform in Bayreuth, den Rückgang der verschuldeten Haushalte. Die Verbraucher gäben bei den derzeit hohen Energiepreisen zudem weniger Geld aus.

Die Schuldnerquote, die sich aus der Zahl der überschuldeten Personen im Verhältnis zur Zahl der Einwohner ergibt, liegt in Oberfranken bei 7,36 Prozent und damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (8,48 Prozent). Im Vorjahr (2021) betrug die Schuldnerquote in der Region Oberfranken 7,68 Prozent.

Oberfranken: Rückgang der Überschuldungen in allen Landkreisen

In allen Landkreisen und kreisfreien Städten der Region hat sich die Überschuldungssituation der privaten Haushalte entspannt. Mit einer Schuldnerquote von 4,84 Prozent weist der Landkreis Forchheim laut Creditform die geringste Überschuldung auf. In der Stadt Hof ist die Überschuldungsquote der Verbraucher weiterhin am höchsten (13,38 Prozent). Insgesamt sind in Oberfranken - laut Schuldneratlas - 8,65 Prozent der erwachsenen Männer überschuldet. Bei den Frauen weisen 5,57 Prozent Überschuldungsmerkmale auf. Eine Erklärung hierfür sei laut Schuldneratlas, dass Männer bei Finanzentscheidungen risikofreudiger seien.

30 bis 39-Jährige am häufigsten von Überschuldung betroffen

Die meisten überschuldeten Personen gibt es in Oberfranken mit 11,64 Prozent in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen. Es folgt die Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen mit einer Schuldnerquote von 11,57 Prozent. Hier gab es sogar - gegen den Trend - einen Anstieg der Betroffenheit. Von den jungen Erwachsenen unter 30 Jahren weisen aktuell 6,41 Prozent Überschuldungsmerkmale auf. Gering sei der Wert weiterhin bei Senioren ab 70 Jahren, bei ihnen liegt die Schuldnerquote bei 2,21 Prozent.

Private Überschuldung: Einnahmen decken Ausgaben nicht

Creditreform ist ein Unternehmen, das wirtschaftsrelevante Daten über Privatpersonen und Unternehmen sammelt. Diese Wirtschaftsauskunftei definiert private Überschuldung als einen Zustand, in dem die Einnahmen einer Person nicht mehr ausreichen, um dauerhaft den finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können.