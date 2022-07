Sparen in der Gaskrise – Tipps vom Finanzexperten

Sulilatu begrüßt mögliches Prämienmodell

In der Sendung sprach sich der Finanzexperte für ein Prämienmodell aus, um Verbraucher zum Sparen zu motivieren. "Da ist es absolut sinnvoll, jetzt schon ökonomische Anreize zu setzen, zum Beispiel über so eine Prämie oder ähnliche Möglichkeiten den Leuten klarzumachen, es ist jetzt schon absolut an der Zeit zu sparen." Die Wahrnehmung dafür sei im Moment "noch neun Monate weg, bis die große Rechnung kommt". Die bisherige Energiepauschale von 300 Euro hält er für nicht ausreichend.