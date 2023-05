Sozialwahl: Wer steht eigentlich zur Wahl?

Wenn man sich die Listen zur aktuellen Sozialwahl anschaut, fällt auf: Es gibt Listen großer Gewerkschaften und es gibt andere Listen, die sich etwa Versichertengemeinschaft nennen und betonen, dass sie gewerkschaftsunabhängig seien. Bei den Kandidaten der Gewerkschaftslisten kann man davon ausgehen, dass sie in der Sozialpolitik Gewerkschaftspositionen vertreten, also etwa eine möglichst solidarische Finanzierung der Sozialsysteme. So weit, so klar.

Zum Artikel: "Worum es bei der Sozialwahl geht"

Viele ähnliche Positionen

Allerdings finden sich in den Aussagen der gewerkschaftsunabhängigen Organisationen zu vielen Themen ähnliche Positionen, wie sie die Gewerkschaften vertreten: Etwa, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleich hohe Sozialversicherungsbeiträge zahlen sollten. Die Unterschiede zwischen den Listen sind also eher graduell. Von den gewerkschaftsunabhängigen Listen kann man in erster Linie sagen, dass sie sich eben nicht auf die Linie der Gewerkschaften festlegen wollen, auch wenn auf solchen Listen zum Teil durchaus auch einzelne Gewerkschaftsmitglieder zu finden sind.

Fachleute in der Selbstverwaltung

Es fällt auch auf, dass bei den gewerkschaftsunabhängigen Listen viele Menschen kandidieren, die beruflich für Krankenkassen oder die Rentenversicherung arbeiten oder gearbeitet haben, bevor sie in den Ruhestand gegangen sind: Sozialversicherungs-Profis, die auch in der Selbstverwaltung mitgestalten wollen, könnte man sagen.

Gewerkschaft betont Unterschiede

Nach Ansicht der IG Metall sind die Unterschiede zwischen Gewerkschaftslisten und gewerkschaftsunabhängigen Listen aber immerhin so groß, dass sie – so wörtlich – vor "Neppern und Schleppern" warnt, die auf gewerkschaftsunabhängigen Listen zu finden seien. Die weisen solche Vorwürfe allerdings zurück und betonen, sie wollten eben unabhängig sein.

Gleichzeitig gehen die DGB-Gewerkschaften auch Bündnisse ein: Mit der Arbeitsgemeinschaft christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA) bildet der DGB Listenverbindungen. In der ACA sind die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung, die katholische Kolping-Bewegung und der Bundesverband Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen zusammengeschlossen.

Einigkeit: Beitragszahler sollen mitgestalten

In einem sind sich die verschiedenen Listen allerdings einig: Sie stehen alle dafür, dass nicht nur der Staat und seine Beamten die Sozialkassen gestalten sollten, sondern auch Vertreter der Beitragszahler, die in Sozialwahlen bestimmt werden.

Nicht alle Arbeitnehmer können wählen

Es gibt zwar bei der Sozialwahl 52 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland, die sich zum Beispiel online über die verschiedenen Listen informieren können. Es gibt aber auch viele Millionen Versicherte, die keine Stimme abgeben können. Das ist dann der Fall, wenn bei ihrer Krankenkasse oder ihrem Rententräger sogenannte Friedenswahlen oder "Wahlen ohne Wahlhandlung" abgehalten werden.

Das heißt, dass die verschiedenen Arbeitnehmerorganisationen untereinander absprechen, wer in der Selbstverwaltung die Interessen der Versicherten vertreten soll. Weil Gewerkschaften oder christliche Arbeitnehmerverbände intern ein Demokratieprinzip verfolgen, heißt es, auch die Friedenswahlen seien demokratisch legitimiert, wenn auch nur indirekt.

Solche Wahlen ohne Wahlhandlung gibt es etwa bei den AOKs, den BKKs und den IKKs sowie bei den regionalen Trägern der Rentenversicherung. Urwahlen richten hingegen die bundesweiten Ersatzkassen aus und die Deutsche Rentenversicherung Bund.

Wer also etwa bei einer AOK, BKK oder IKK krankenversichert ist und sein Rentenkonto bei einem regionalen Rententräger hat, wie etwa Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, Deutsche Rentenversicherung Nordbayern oder Deutsche Rentenversicherung Schwaben, bekommt keine Wahlunterlagen. Wer hingegen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund sein Rentenkonto hat und bei einer Ersatzkasse krankenversichert ist, kann sogar zweimal wählen.