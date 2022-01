Sozialversicherungsbeiträge bleiben unter 40 Prozent - noch

Nicht mehr als 40 Prozent sollen die Beiträge zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen-, und Pflegeversicherung in der Summe betragen – so sieht es die Sozialgarantie vor, die die frühere Bundesregierung vor allem auf Drängen der Arbeitgeberverbände abgegeben hat, und an die sich auch die Ampelkoalition halten will.

Sozialversicherungsbeiträge bleiben stabil

Und auch zu diesem Jahreswechsel wird die Schwelle von 40 Prozent knapp unterschritten, denn in der Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung bleiben die Beiträge stabil. Auch in der Krankenversicherung ändert sich der Beitrag im Durchschnitt nicht. Die meisten großen Kassen halten ihre Beitragssätze stabil.

Krankenkassen: Manche erhöhen und andere senken Beiträge

Unter den Kassen, die eine Veränderung vornehmen, gibt es sowohl welche, die mehr von ihren Versicherten verlangen, als auch solche, die den Beitragssatz absenken. Vor allem in der Krankenversicherung zeigt sich allerdings, dass die Politik die Stabilität der Beitragssätze mit hohen Summen an Steuergeldern sozusagen erkauft. Noch kurz vor Jahresende hat die frühere Bundesregierung den Zuschuss an die Kassen um weitere sieben Milliarden Euro erhöht, auf mehr als 28 Milliarden.

In der Krankenversicherung, aber auch in der Renten- und Pflegeversicherung erwarten viele Fachleute in den nächsten Jahren steigenden Druck auf die Beiträge. So wird es immer schwerer werden, die 40-Prozent-Marke der Sozialgarantie auf Dauer einzuhalten.