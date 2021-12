Sozialverband VdK: Bayern weiter Spitzenreiter bei Altersarmut

Der Sozialverband VdK Bayern kritisiert eine wachsende soziale Kluft. Schon seit Jahren sei Bayern Spitzenreiter mit der - im Bundesländervergleich - höchsten Altersarmutsquote. Bei den über 65-jährigen seien 21 Prozent armutsgefährdet heißt es. Die Pandemie und die steigenden Lebenshaltungskosten drängten ärmere Bevölkerungsgruppen immer weiter an den Rand.

Beispiel schwerbehinderte Rentnerin

Wie soll ein alter Mensch in einer Stadt wie München von seiner Rente leben? Der Sozialverband VdK Bayern rechnet vor, was das bedeuten kann. Eines seiner Mitglieder, 67 Jahre alt, gehbehindert, komme mit Rente und Grundsicherung auf etwa 1.000 Euro im Monat. 600 Euro davon gehen schon für die Miete drauf. Es bleiben nur noch 400 Euro für Essen, Strom, Kleidung, Medikamente, Tickets im Verkehrsverbund und weitere Ausgaben.

Von einer Hilfsorganisation sei zum Glück ein Kühlschrank gespendet worden, als dieser kaputt ging. Denn solche Ausgaben hätte sich die Rentnerin nicht leisten können. Das Handy wurde aus Kostengründen wieder abgeschafft. Damit ging ein Stück Unabhängigkeit verloren, beklagt der VDK. Die vom Gesetzgeber geplante Erhöhung von Zuverdienstgrenzen für Grundsicherungsbezieher helfe in solchen Fällen nichts. Was solle eine schwerbehinderte Frau im Rentenalter arbeiten?

Kritik: Renten hinken Lebenshaltungskosten hinterher

Die Renten könnten mit der Entwicklung der Lebenshaltungskosten nicht Schritt halten, kritisiert der VdK Bayern. Ein Grund: die hohe Inflation, die kleinere Einkommen viel härter treffe als hohe. Besonders groß sei die Altersarmut bei Frauen, deren gesetzliche Durchschnittsrente in Bayern nur 765 Euro betrage. Dabei werde gerade in ärmeren Haushalten nahezu 100 Prozent des Alterseinkommens aus der gesetzlichen Rente bestritten. Das Schreckgespenst der Altersarmut sei in Bayern alles andere als eine Einbildung, so der Landesgeschäftsführer des VdK Bayern, Michael Pausder.

VdK sieht Licht und Schatten im Ampel-Koalitionsvertrag

Während der Corona-Pandemie sei die soziale Verunsicherung in der Bevölkerung weiter gewachsen. Das zeige sich auch in der Rechtsberatung des VdK Bayern, wo Anfragen zur Grundsicherung im Alter oder Hartz IV gestiegen seien. Im Koalitionsvertrag der neuen Ampelregierung gebe es in Sachen Armutsbekämpfung Licht und Schatten. Positiv bewertet der VdK Bayern etwa die Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro - er kritisiert aber, dass 13 Euro bei einer Vollzeitstelle nötig wären, um eine Rente über Grundsicherungsniveau zu bekommen.

Kritik an Minijobs

Corona habe gezeigt, wohin diese Form der prekären Beschäftigung führe. Minijobber seien häufig als Erste ohne Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld auf die Straße gesetzt worden. Rentenansprüche würden für sie so gut wie keine bestehen. Gerade für viele Frauen seien Minijobs eine Armutsfalle. Noch immer arbeiteten in Betrieben mit weniger als zehn Beschäftigten 40 Prozent Minijobber. Eine aktive, armutsbekämpfende Arbeitsmarktpolitik sei mit Minijobs nicht möglich.