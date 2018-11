Sozialmesse Consozial beginnt in Nürnberg

Die Consozial beschäftigt sich in diesem Jahr schwerpunktmäßig mit der Frage, wie Digitalisierung auch in Kitas und Pflege-Einrichtungen menschlich gestaltet werden kann. Die Consozial ist Deutschlands größte Messe für die Sozialbranche.

Den Rollstuhl mit den Augen steuern

Bisher braucht man noch Muskelkraft, um einen Rollstuhl zum Fahren zu bringen – und wenn es nur der Knopfdruck für den Elektromotor ist. Die digitale Technik macht allerdings noch viel mehr möglich. Ein Rollstuhl, der mit den Augen gesteuert werden kann, wird auf der Consozial im Nürnberger Messezentrum vorgestellt.

200 Aussteller auf der Consozial

Rund 200 junge Unternehmen präsentieren dort ihre Zukunftsideen für den sozialen Bereich. Dieser ist ein nicht unerheblicher Wirtschaftsfaktor mit zigtausenden Arbeitsplätzen. Nach Schätzungen der Sozialverbände sind in Einrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderungen und Senioren sogar mehr Menschen tätig als in der Automobilindustrie.

Digitalisierung menschlich gestalten

Und auch in den sozialen Einrichtungen spielt digitale Technik zunehmend eine Rolle: Entwicklungsbögen im Kindergarten werden digital geführt, Fortschritte per E-Mail mitgeteilt. Die Digitalisierung menschlich zu gestalten, ist Schwerpunkt-Thema bei der Consozial. Und so tauschen sich Kita-Mitarbeiter etwa darüber aus, in welchen Fällen man mit einem Gespräch doch mehr erreicht als mit einer E-Mail an die Eltern.