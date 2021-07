Sozialer Wohnungsbau wird immer teurer - und seltener

Hohe Grundstückspreise und explodierende Baukosten bereiten sozial orientierten Wohnungsunternehmen zunehmend Probleme. Viele von ihnen sind genossenschaftlich organisiert oder in kommunaler und kirchlicher Hand. Nach Angaben des Verbands bayerischer Wohnungsunternehmen, der rund 500 der sozial orientierten Vermieter in Bayern vertritt, entstanden im vergangenen Jahr zwar über 4.000 neue, bezahlbare Mietwohnungen. Doch die Branche ist zunehmend pessimistisch.

Hohe Nachfrage nach günstigen Mietwohnungen

Viele sozial orientierte Wohnungsunternehmen würden gerne noch mehr bauen. Denn die Nachfrage nach günstigem Wohnraum ist anhaltend hoch. In vielen bayerischen Städten gebe es lange Wartelisten für entsprechende Wohnungen. Der Wohnungsmangel mache sich nicht nur in Universitätsstädten bemerkbar. In Dachau würden aktuell etwa 450 Haushalte auf der Warteliste für eine Sozialwohnung stehen, so der Verband der bayerischen Wohnungsunternehmen. In Straubing seien es 630 und in Ingolstadt rund 2.400 Haushalte, die sich bei den städtischen Wohnungsunternehmen beworben hätten.

Doch die Rahmenbedingungen für die Wohnungsunternehmen würden immer schlechter. Einige Wohnungsunternehmen reduzierten ihre Bautätigkeit bereits oder planten, diese sogar vorübergehend auszusetzen, weil sie die steigenden Baukosten nicht mehr finanzieren könnten.

"Von daher wirds auch so sein, dass durch die steigenden Baukosten das eine oder andere Wohnungsunternehmen sagt: Dieses Bauvorhaben werden wir nicht beginnen können." Hans Maier, Direktor des Verbands bayerischer Wohnungsunternehmen

Rekordsummen in sozialen Wohnungsbau investiert

Insgesamt investierten die Mitglieder des Verbands bayerischer Wohnungsunternehmen im vergangenen Jahr die Rekordsumme von 2,2 Mrd. Euro. Doch für ihr Geld bekommen die Unternehmen immer weniger. So sank im Vergleich zum Vorjahr die Zahl fertiggestellten Wohnungen um 6,5 Prozent.

Verantwortlich dafür seien eben vor allem die gestiegenen Baukosten. Die Corona Pandemie habe zudem vereinzelt zu Verzögerungen auf den Baustellen geführt. Insgesamt sei die Branche aber relativ gut durch die Krise gekommen. Da für die sozial orientierten Unternehmen bezahlbares Wohnen der Auftrag sei, könnten sie bei Neubauten jedoch nicht jeden Preis bezahlen.

Sozialer Klimaschutz bei günstigen Wohnungen schwierig

Auch die Klimaschutzziele der Bundesregierung beschäftigt die Branche. Die energetische Sanierung von rund 400.000 Wohnungen in Bayern, die derzeit zum Bestand der sozial orientierten Wohnungsunternehmen gehören, bedeute eine "Mammutaufgabe, deren Finanzierung noch nicht geklärt ist", so Verbandsdirektor Hans Maier. Bezahlbares Wohnen und Klimaschutz dürften sich nicht ausschließen. Auch beim Zugang zu günstigem Bauland sieht Maier die Politik in der Verantwortung. Bezahlbares Wohnen müsse langfristig gesichert werden.

Durchschnittspreise in Bayern von 6,40 Euro pro Quadratmeter

Die Mieten der sozial orientierten Wohnungsunternehmen liegen nach Verbandsangaben in Bayern derzeit bei durchschnittlich 6,40 Euro pro qm. Um kostendeckend arbeiten zu können, müssten für Neubauten jedoch teilweise bereits mehr als 10 Euro verlangt werden.