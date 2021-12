Sorge vor Omikron: Hongkong weitet Einreisestopp aus

Zum Schutz vor der neuen Corona-Variante Omikron schließt die Finanzmetropole Hongkong seine Grenzen. Seit Ende November dürfen bereits Personen mit Wohnsitz in Angola, Äthiopien, Nigeria und Sambia nicht mehr einreisen. Diese Regelung wird nun ausgeweitet.

Ausnahme für vollständig Geimpfte

Ab sofort gilt auch für alle, die sich in den letzten 21 Tagen in Deutschland, Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Tschechien, Dänemark, Israel oder Italien aufgehalten haben, ein Einreiseverbot.

Vollständig geimpften Einwohnern steht Hongkong weiter offen: Sie müssen sich allerdings zunächst sieben Tage in eine staatliche Quarantäneeinrichtung begeben sowie sich zusätzlich auf eigene Kosten zwei weitere Wochen in einem Hotel isolieren.

Börsenkurse bleiben stabil

Auf die Wirtschaft der Finanzmetropole haben die Verschärfungen offenbar bislang kaum Einfluss. Die Börsenkurse stiegen am Mittwoch sogar leicht. Für 2022 erwarten Arbeitnehmer in wichtigen Branchen wie Banken, IT, Logistik und sogar Tourismus Lohnzuwächse von teils mehr als 20 Prozent. Der Umsatz im Einzelhandel wächst seit neun Monaten, Preise für Immobilien steigen nach wie vor rasant. Nur die Fluglinie Cathay Pacific registriert derzeit nur sieben Prozent der normalen Passagierzahlen.

Für die Hongkonger ist eine andere Nachricht aber viel wichtiger: Grenzübertritte aufs chinesische Festland sollen wieder einfacher möglich sein: Nicht per Flugzeug, sondern mit der S-Bahn.