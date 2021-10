25.10.2021, 17:30 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Sono Motors: Aus einer Münchner Garage an die US-Börse

Das Start-Up Sono Motors aus München bastelt am amerikanischen Traum. Vor fünf Jahren begannen die Solar-Auto-Entwickler in einer Garage zu tüfteln, nun bereiten sie gerade ihren Gang an die US-Börse Nasdaq vor.