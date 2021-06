Strom weg wegen Sonnenfinsternis? Netzbetreiber sind vorbereitet

Wenn der Schatten des Mondes auf die Erde fällt, dann geht fast schlagartig die Stromproduktion der betroffenen Photovoltaikmodule in die Knie. Auch wenn es sich hier nur um eine partielle Sonnenfinsternis handelt, entspricht das dann deutschlandweit dem Gegenwert von mehreren großen Kohlekraftwerken.

Sonnenfinsternis ist Herausforderung für Netzbetreiber

Für die Übertragungsnetzbetreiber, die verantwortlich dafür sind, dass Angebot und Nachfrage sich beim Strom genau decken, eine große Herausforderung. Sie haben deshalb jetzt monatelang unter anderem die Stromhändler darauf vorbereitet. Das habe man bei der Sonnenfinsternis 2015 gelernt.

Zusätzliche Energie eingekauft

Hinzu kam der Einkauf von größeren Mengen an sogenannter Regelenergie. Die vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland haben sich von einigen Kraftwerksbetreibern zusichern lassen, dass sie wahlweise sehr kurzfristig mehr oder weniger Strom als eigentlich geplant liefern. Es ist auch ein Testlauf für größere Sonnenfinsternisse in den kommenden Jahren.