Sommerzeit: Das bedeutet die Zeitumstellung für Arbeitnehmer

Eine Stunde weniger arbeiten: Klingt gut, wenn dafür nicht das Einkommen entsprechend gekürzt wird. Wer einen festen Monatslohn bekommt, für den ändert sich auf dem Gehaltsbescheid nichts. Monatslohn ist Monatslohn - gleich, ob ein Feiertag mehr oder weniger anfällt oder eben eine kürzere Nacht.

Wer nach Stunden bezahlt wird, bekommt weniger

Wer allerdings nach Stunden vom Arbeitgeber bezahlt wird, verliert den Anspruch auf Bezahlung dieser einen Stunde, die die Uhren in dieser Nacht überspringen. Die Stunde muss nicht nachgeholt werden - auch nicht Ende Oktober, wenn die Zeit wieder zurückgestellt wird und die Nachtschicht eine Stunde länger dauert. Darauf weist der DGB Rechtsschutz hin.

Ruhezeiten müssen trotz Zeitumstellung eingehalten werden

Allerdings müssen die Arbeitgeber aufpassen, dass sie nicht mit den Schutzbestimmungen im Arbeitszeitgesetz ein Problem bekommen. Die Ruhezeit zwischen zwei Einsätzen beträgt in der Regel elf Stunden. Nur in einigen wenigen Branchen darf sie etwas kürzer sein. Wer also Samstagabend bis 20 Uhr gearbeitet hat, der darf erst am nächsten Morgen um sieben Uhr in der Früh eingeteilt werden - nach der Zeitumstellung also erst um acht Uhr am Sonntag. Den Tag brauchen viele, um ihren Körper auf Sommerzeit zu trimmen - was nicht jedem gelingt.

Zeitumstellung ist keine Ausrede

Kommenden Montag aber muss ein Arbeitnehmer trotzdem pünktlich am Arbeitsplatz erscheinen. Der Arbeitgeber könnte ihn sonst abmahnen. Wegen der Zeitumstellung verschlafen zu haben, ist kein Grund, den Arbeitsgerichte im Streitfall anerkennen.