29.03.2019, 07:16 Uhr

Sommerflugplan: Was ändert sich an Bayerns Flughäfen?

Am Wochenende tritt weltweit der Sommerflugplan in Kraft. Auch an den Airports in Bayern ändert sich einiges. So werden ab Memmingen so viele Ziele angeflogen wie noch nie. Der Flughafen in Nürnberg leidet dagegen.