Sommerflugplan: Bayerns Flughäfen setzen auf Urlauber

"Luftfahrtmarkt erholt sich", "neue Sonnenziele im Angebot", "Erstflug": Das sind die Schlagworte in den Pressemitteilungen, mit denen Bayerns Airports für den anstehenden Sommerflugplan werben.

Memmingen als kleinster der drei Flughäfen erwartet in den kommenden Monaten sogar einen neuen Passagierrekord. Der Nachholbedarf nach Urlaub sei nach zwei Corona-Jahren riesig, so Geschäftsführer Ralf Schmid.

Von München direkt nach Rio de Janeiro

Die beiden Wettbewerber erwarten ebenfalls einen großen Passagier-Andrang. Allerdings fehlen in Nürnberg und vor allem München immer noch die Geschäftsreisenden als Kunden. Deswegen werden diese beiden Flughäfen keine neuen Rekorde schaffen, auch wenn allmählich wieder mehr Dienstreisen gebucht werden.

An beiden Standorten hat sich als Konsequenz das Angebot verändert, hin zu mehr Urlaubsverkehr. In München setzt die Lufthansa auf ihre Ferienflug-Töchter Eurowings und Eurowings Discover, mit Zielen wie Las Vegas oder Cancun in der Karibik. Und auch die Mutter Lufthansa steuert im Sommer verstärkt Urlauberziele an: So ist erstmals ein Direktflug von München nach Rio de Janeiro im Angebot.