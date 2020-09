Solo-Selbständig: in der Corona-Krise vergessen?

Gefangen in einem Teufelskreis

Trotz fehlender Einnahmen zahlt ihre freiwillige Arbeitslosenversicherung keinen Cent, weil sie die staatliche Soforthilfe bekommen hat. Dieses Geld darf sie aber nur für die Betriebskosten ihrer Firma verwenden, nicht für ihren privaten Lebensunterhalt. Dafür verweist die Politik Solo-Selbständige wie Daniela Ullrich auf Grundsicherung, also Hartz IV. Sie kann Hartz IV aber nicht beantragen, weil sie eine Arbeitslosenversicherung hat. Paradox. Sie fällt komplett durch das soziale Netz.

"Man hat ja gesagt, man lässt niemanden fallen, man hilft allen und keiner fällt durch – und jetzt stelle ich fest, dass ich – obwohl ich an allen Ecken und Enden so viel mache – trotzdem überall durchfalle." Daniela Ullrich

Pure Verzweiflung war das Anfang Juni. Jetzt geht es ihr etwas besser. Als Erntehelferin arbeitet sie nicht mehr. Sie hilft jetzt zu einem höheren Stundenlohn in einem Büro aus. Ohne Nebenjob geht es aber immer noch nicht, denn ihr Geschäft als Fitnesstrainerin läuft nur ganz langsam wieder an, sagt sie: "Es ist tatsächlich so, dass es etwas besser ist. Das definitiv, aber es ist weit entfernt davon, gut zu sein. Ich habe circa 45 Prozent des Umsatzes wieder, aber 45 Prozent ist natürlich nichts im Vergleich zu 100 Prozent. Die Leute wissen, dass man darauf angewiesen ist und es wird auch nicht mehr so gut gezahlt – das heißt: Ich arbeite viel mehr für viel weniger Geld und zwar extrem viel mehr."