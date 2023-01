Soli-Verhandlung: Kläger hoffen auf Karlsruhe

Geht es nach dem Willen der Kläger, einem Ehepaar aus dem unterfränkischen Aschaffenburg, dann ist der Bundesfinanzhof (BFH) in München nur eine Zwischenstation. Dort hat am Dienstag die Verhandlung begonnen. Die Kläger hoffen, dass sich der BFH ihrer Ansicht anschließt und die Verfassungswidrigkeit des Soli feststellt. Denn nur dann kann das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein Gesetz für nichtig erklären.

Der IX. Senat des BFH unter Gerichtspräsident Hans-Josef Thesling äußerte sich dazu nicht, sondern verwies lediglich auf die geplante Entscheidung des Gerichts am 30. Januar. Es gab keine Nachfragen durch das Gericht und auch kein Rechtsgespräch. Und so zeigte sich der Kläger Andreas Berberich im Anschluss sehr zufrieden: "Wir gewinnen den Fall. Ich habe kein Argument gehört, das die Auffassung des Finanzamtes Aschaffenburg deckt."

Kläger: Zweck für den Soli ist weg

Der Klägervertreter, Anwalt Roman Seer, nahm 30 Minuten lang den Soli auseinander. Die Ergänzungsabgabe sei zwar 1995 verfassungsgemäß erlassen worden, aber spätestens mit Ende des Solidarpaktes II im Jahr 2019 sei der Zweck, nämlich die Finanzierung der deutschen Einheit, weggefallen. Doch habe die Politik zunächst einfach daran festgehalten. Und auch beim veränderten Soli ab 2021 habe es keinen Umwidmungsbeschluss des Bundestages gegeben.

Kläger: Soli als "Einkommenssteuer durch die Hintertür"

Der Soli in der heutigen Form sei eine neue Einkommensteuer durch die Hintertür, die nur noch rund 3,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger betrifft, so der Klägeranwalt. Genauer gesagt, ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 62.603 Euro und bei Zusammenveranlagten von 125.206 Euro. Das verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz. Und auch damit muss sich der Senat jetzt auseinandersetzen, wie Gerichtssprecher Volker Pfirrmann erklärt: "Die Besserverdienenden sind die Betroffenen und da kann man plakativ von einer Reichensteuer sprechen und stellt sich die Frage, ob damit gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstoßen wird, wenn nur noch eine kleine Teilgruppe der Steuerpflichtigen diese Steuer überhaupt zahlen muss."

Bund der Steuerzahler fordert Rechtssicherheit

Auch Reiner Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler zeigte sich nach der Verhandlung zufrieden. Die Organisation unterstützt die Kläger in diesem Verfahren und blickt ebenfalls nach vorne. Klar geworden sei: "Es muss eben auch eine Rechtssicherheit geschaffen werden und wir sehen die Rechtssicherheit gerade auch für die Bundesregierung nicht." Das Bundesverfassungsgericht müsse jetzt für diese Rechtssicherheit sorgen.

Lindner kann auf Abschaffung des Soli hoffen

In der recht einseitigen Verhandlung brauchte das beklagte Finanzamt lediglich drei Minuten für seine Argumentation und berief sich auf das geltende Recht. Das Finanzministerium hatte die Verteidigung des Soli auf Intervention von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zurückgezogen. Und so kann er auf diese Weise seinem Ziel näher kommen, den Soli ganz abzuschaffen. Am 30. Januar wird der BFH entscheiden. Wird er den Soli kippen, muss er das Verfahren nach Karlsruhe verweisen. Scheitern die Kläger, werden sie Verfassungsbeschwerde erheben. Auch dann ist das Bundesverfassungsgericht gefragt.