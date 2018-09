Solarstromanlage auf dem Dach lohnt sich wieder

Die Kraft der Sonne nutzen, umweltfreundlich Energie herstellen und gleichzeitig auch noch Geld sparen – das ist ein verlockender Gedanke für viele Hausbesitzer. Und auch wenn die Einspeisevergütungen für Solarstrom zuletzt rückläufig gewesen sind, lohnt sich eine neue Solaranlage auf dem eigenen Dach laut Stiftung Warentest jetzt wieder.

Renditen unter optimalen Bedingungen sogar zweistellig

Wer einen üblichen Preis für die Anlage bezahle und 25 Prozent des Stroms selbst nutze, erwirtschafte je nach Sonnenausbeute eine Rendite von 5,6 bis 8 Prozent, rechnen die Tester vor. Unter optimalen Bedingungen könne die Rendite sogar zweistellig ausfallen. Auch Anlagen mit ergänzendem Batteriespeicher sind wirtschaftlicher geworden. Weil Verbrauch und Produktion von Solarstrom zeitlich häufig auseinanderfallen, wird mittlerweile fast jede zweite Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher verkauft.

Auch Solaranlagen mit Batteriespeicher lohnen sich

Und weil die Preise für Speicher sich seit Mitte 2013 halbiert haben, sei mittlerweile auch hier mit positiven Renditen zu rechnen: bei einem Eigenverbrauch von 50 Prozent mit plus 1,8 bis 3,9 Prozent. Wer seinen Solarstrom aber vollständig einspeist, also ohne Eigenverbrauch, bekomme laut Tester am wenigsten Ertrag. Dann lägen die Renditen lediglich zwischen einem bis 3,3 Prozent.