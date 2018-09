Solarstrom: Wird 2018 Rekordjahr?

In den ersten neun Monaten des Jahres hat die Solarbranche ungefähr so viel Strom erzeugt, wie im gesamten Vorjahr – insgesamt etwa 40 Milliarden Kilowattstunden Strom. Davon geht der Bundesverband Solarwirtschaft aus. Das entspricht in etwa einem Drittel des Stroms, den alle privaten Haushalte im Jahr verbrauchen.

Zu große Hitze senkt Leistung

Der sehr heiße Sommer hat dabei die Stromerzeugung mit Photovoltaikmodulen sogar ein wenig gebremst. Denn bei besonders hohen Temperaturen sinkt der Wirkungsgrad der Module. Optimal war da beispielsweise das Frühjahr: sonnig und eben nicht zu heiß.

Anlagenausbau steigt

Die Branche kann sich aber nicht nur an dem absehbar neuen Erzeugungsrekord erfreuen. Auch die Zahlen bei der Neuinstallation von Anlagen ziehen gerade wieder an, nachdem die EU-Schutzzölle für Modul-Importe aus China gerade ausgelaufen sind.

Das senke die Preise und wecke wieder mehr Interesse daran, Anlagen zu installieren, heißt es. Gerade erst hat auch die Stiftung Warentest Solaranlagen, vor allem wenn sie mit Stromspeichern gekoppelt sind, attraktive Renditen attestiert.