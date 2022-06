Solaranlagen mieten – Lohnt sich das?

Umweltfreundlich Strom erzeugen – beispielsweise auf dem eigenen Dach. Das ist mittlerweile völlig alltäglich und in den meisten Fällen wirtschaftlich auch sinnvoll. Nicht umsonst gibt es mittlerweile über zwei Millionen Photovoltaikanlagen in Deutschland. Rund zehn Prozent des hier benötigten Stroms wird mit ihnen erzeugt.

Heimischer Solarstrom deutlich günstiger als vom Versorger

Kostete Solarstrom vor 20 Jahren noch rund 50 Cent pro Kilowattstunde, sind die Erzeugungskosten bei Großprojekten auf ein Zehntel davon gesunken. Aber auch private Nutzer auf dem Dach erzeugen mittlerweile für zehn bis zwölf Cent die Kilowattstunde Strom – etwa ein Drittel dessen was ein Energieversorger dafür beim Endkunden verlangt.

Photovoltaikanlage mieten spart auf den ersten Blick Geld

Vieles spricht also für so eine Anlage daheim. Allerdings muss man dafür auch etliche tausend Euro in die Hand nehmen – die nicht jeder hat. Seit einigen Jahren gibt es deshalb auch Angebote, eine Solaranlage zu mieten. Das hat zum Beispiel Stefan Himberger vor fünf Jahren gemacht. Er ist Rentner und Eigentümer eines Einfamilienhauses auf dem Land. "Ich habe sie gemietet, weil ich nicht so viel Geld damals hatte. Und die monatliche Miete ist so gering, dass ich mir das leisten kann."

65 Euro zahlt er dafür jeden Monat. 20 Jahre lang. Dafür wurde die Photovoltaikanlage bei ihm auf dem Dach installiert, wird gewartet und er kann so viel Strom verbrauchen, wie er nur mag. "Bei Sonne stelle ich jetzt bewusst meine Waschmaschine oder Spülmaschine an. Denn dann brauche ich ja keinen Strom dazuzukaufen."

Überschüssiger Strom wird ins Netz eingespeist

Der Rest des von der Solaranlage erzeugten Stroms wird ins Stromnetz eingespeist. Dafür erhält Himberger dann eine kleine Vergütung. Strom den er braucht, wenn die Anlage gerade zu wenig oder nichts produziert, den kauft er ganz regulär bei seinem Versorger ein, wie jeder andere Kunde auch.

Auf einer App auf dem Handy kann der 80-Jährige dabei genau verfolgen, was die Anlage so leistet: wieviel Strom er selber nutzt, verkauft wird und er wiederum selber vom Versorger zukaufen muss. "Nachts scheint die Sonne nicht und abends halt auch nicht. Und abends wird Fernsehen geguckt, Radio gehört und so weiter. Also diesen Strom muss man ja bezahlen, wenn die Sonne nicht scheint."

Miet-Solaranlage kann ziemlich teuer sein

Rundum zufrieden ist er bislang mit seiner Miet-Solaranlage. Allerdings könnte sie am Ende teurer ausgefallen sein, als es hätte sein müssen. Schließlich zahlt er über die Jahre, im Rahmen der Miete, mehr als 15.000 Euro für die eher kleine Anlage. Hätte er sie selber erworben, wäre sie deutlich günstiger gekommen.

Sören Demandt, Fachreferent für Energie bei der Verbraucherzentrale NRW beschäftigt sich schon länger mit Miet-Solaranlagen. Und gegen das Prinzip der Miete hat er auch nichts. Dort würden verschiedene Dienstleistungen gebündelt – von Finanzierung über Kauf und Installation bis hin zur Wartung. Im besten Fall ein Rundum-Sorglos-Paket.

Nur bei den meisten Verträgen gehe das Geschäft für die Mieter nicht wirklich auf. "Grundsätzlich beobachten wir, dass bei den Mietangeboten die Preise erheblich höher sind, als bei den gekauften PV-Anlagen." Auch wenn dabei natürlich mehr Leistungen enthalten seien als bei einem reinen Erwerb. Über den gesamten Mietzeitraum gehe es dabei aber häufig um Summen die beim zwei- bis dreifachen des Kaufpreises liegen. Das führe dazu, "dass solche Anlagen schnell nicht mehr wirtschaftlich sind. Obwohl eben das Gegenteil suggeriert wird".

Anbieter rechnen ihre Miet-Solaranlagen schön

Dem Verbraucherschützer zufolge rechnen fast alle Anbieter ihre Angebote künstlich schön. Die einen würden dabei stark übertreiben, die anderen lediglich weniger stark. Was für Laien nicht immer leicht zu durchschauen ist.

"Ein typisches Beispiel dafür ist immer, eine besonders hohe Strompreissteigerung anzunehmen." Das sei zwar in den vergangenen Monaten so gewesen, könne man aber nicht auf die kommenden 20 Jahre so weiterprojizieren. Durch den Verkaufstrick scheint die Ersparnis durch das Nutzen des selbst erzeugten Stroms gegenüber dem Kauf beim Stromversorger besonders hoch.

Darüber hinaus werde auch häufig damit geworben, dass der Mieter vom ersten Tag an spart, da er ja nur die Miete zu tragen habe. Das stimme aber nicht wirklich. "Es ist dann häufig so, dass Miete plus die Kosten für den Reststrom, der noch bezogen werden muss, deutlich höher liegen, als die vorherigen Stromkosten."

Das empfiehlt der Verbraucherschützer bei Miet-Solaranlagen

Vier Tipps gibt Demandt deswegen Interessenten für ein Mietmodell mit auf den Weg:

Zusammenrechnen, was man über die Jahre an Miete bezahlt. Das dann in Relation setzen zu einer gekauften Anlage und deren Installation.

Sehr misstrauisch die Annahmen zur jährlichen Strompreissteigerung betrachten. Stehen da vier Prozent für jedes der kommenden 20 Jahre, sei das deutlich zu hoch angesetzt. Daran lasse sich beispielsweise schon erkennen, wie seriös der Anbieter insgesamt rechnet.

Getrickst wird auch gerne mit den Möglichkeiten der eigenen Nutzung. Auch hier sollte man sich genau überlegen, wieviel Solarstrom vom eigenen Dach man überhaupt direkt verwenden kann – und damit den wesentlichen Nutzen aus der Anlage zieht.

Es sei zumindest irreführend, dass die Vorteile der Anlage gerne mal auf 30 Jahren berechnet würden – auch wenn die Mietzeit nur 20 Jahre betrage.

Mit dem Online-Rechner das Miet-Angebot prüfen

Ein gerade veröffentlichter Online-Rechner der Verbraucherzentrale NRW kann dabei helfen, so ein Mietangebot abzuklopfen. "Da lassen sich dann auch die entsprechenden Größen einstellen: also Anlagenleistung, Stromverbrauch und auch Strompreissteigerung. So kann man dann für sich oder auch für das Angebot, was man vielleicht konkret vorliegen hat, verschiedene Szenarien durchspielen kann." Das vermittle ein ganz gutes Gefühl dafür, wie hoch die Kosten bei Mietangeboten wirklich seien. "In den meisten Fällen wird dann tatsächlich leider herauskommen, dass es sich nicht lohnt", sagt Sören Demandt von der Verbraucherzentrale NRW.

Seine zentrale Empfehlung ist deshalb, lieber einen Kauf zu prüfen und bei fehlenden finanziellen Ressourcen auf einen zinsgünstigen Kredit der KfW-Förderbank zu setzen.

Lieber teuer mieten als gar nicht handeln

Einen Weg, den sich Rentner Himberger aber nicht mehr unbedingt zumuten wollte. Der Aufwand wäre einfach zu groß gewesen. Dass er jetzt möglicherweise etliche Euro im Monat draufzahlt, stört ihn nicht besonders – auch wenn die Rente nicht riesig ist.

Er habe vor allem aus anderen Beweggründen gehandelt. Denn ohne das Mietmodell, hätte er jetzt keine Solaranlage auf dem Dach. "Das ist kein Verlust. Ich denke, das ist für mich, für die Umwelt, für meine Kinder, für meine Enkel, mehr wert, als fünf Euro im Monat zu verdienen oder draufzuzahlen", so Himberger.