Solarbranche rechnet mit erneutem Absatzboom

Es geht um gewaltige Mengen an Strom und Wärme, die man künftig mittels Solarenergie erzeugen will. In Deutschland, so die Pläne der Bundesregierung, sollen sich die Erzeugungskapazitäten allein beim Strom in den kommenden acht Jahren mehr als verdreifachen. Damit können dann beispielsweise auch Wärmepumpen zum Heizen angetrieben werden.

Kein Wunder, dass angesichts des teuren Erdgases die Branche so optimistisch gestimmt ist wie seit vielen Jahren nicht mehr. So plant – einer Umfrage des Bundesverband Solarwirtschaft zufolge – jeder sechste Hauseigentümer in Deutschland in den kommenden zwölf Monaten die Anschaffung einer Solaranlage. Ähnlich viele Unternehmen wollen sich demnach in den nächsten Jahren eine Anlage aufs Firmendach bauen lassen.

Gesetze für den Ausbau von Solarenergie

Die Branche investiere deshalb derzeit massiv in neue Fertigungskapazitäten und das Anwerben von neuen Fachkräften. Unterstützt werden die Branchenerwartungen durch Pläne der Politik. Sowohl auf Bundesebene wie auch auf europäischer entstehen derzeit Gesetze, die den Ausbau der Solarenergie fördern und möglicherweise auch neue und höhere Ausbauziele festlegen werden.