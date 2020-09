Söder eröffnet Raketen-Produktionshalle bei Isar Aerospace

Winzige Raketen sind Zukunftsmarkt

27 Meter Länge, 1.200 Kilogramm Nutzlast. Mit diesen Daten ist die Rakete von Isar Aerospace im Vergleich etwa zu einer Ariane ein Winzling. Doch genau bei solchen sogenannten Micro-Launchern erwarten Raumfahrt-Experten in den kommenden Jahren einen Boom. High-Tech-Firmen etwa brauchen dutzende oder sogar hunderte solcher kleinen Raketen, um ganze Satelliten-Netze günstig ins All zu bringen, etwa für erdumspannende Telekom-Dienste. Fachleute rechnen damit, dass solche privaten Transporte ins All binnen weniger Jahre zu einem Milliardengeschäft werden. Deutschland dürfe bei solchen Technologien nicht abgehängt werden, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei der Eröffnung der Produktionshallen.

"Ich glaube, dass es zu den vitalen Branchen unseres Landes gehört. Neben Automobil- und Maschinenbau. Dies ist eine Zukunftstechnologie, eine Zukunftsindustrie. Und wir sollten unbedingt dabei sein." Markus Söder, Ministerpräsident

Erster Start nächstes Jahr

Isar Aerospace ist ein junges Start-Up aus der technischen Universität München, das inzwischen rund 100 Mitarbeiter beschäftigt. Bereits im kommenden Jahr soll die Rakete erstmals abheben. Damit liefert man sich auch einen Wettbewerb mit einem zweiten bayerischen Raketenbauer. Die Rocket Factory Augsburg hat ähnlich große Pläne.