Social Media: Wie Influencer im Handwerk um Nachwuchs werben

Wenn Nerdy Timber zur Kreissäge greift, schauen ihm Tausende dabei zu. Egal ob ein Sideboard, ein Schwert aus einem Videospiel oder eine ganze Küche - gebaut wird alles, was mit Holz möglich ist. Fast 29.000 Menschen folgen Nerdy Timber inzwischen auf YouTube, auch auf Instagram ist er aktiv. Und damit genau dort, wo sich junge Menschen fürs Handwerk begeistern lassen.

Nerdy Timber ist Paul Robben, ein Zimmermeister aus dem unterfränkischen Laufach. "Ich möchte den Leuten ein Gefühl dafür geben, was mit so einem Handwerksberuf eigentlich möglich ist", erzählt er. Auch seien viele Klischees inzwischen schlicht überholt, er will deshalb mit diesen aufräumen und ein realistisches Bild des Berufs zeichnen.

Ziel der Influencer im Handwerk: Inspirieren und begeistern

Robben spielt keine Rolle oder einen fiktiven Charakter, seine Videos sind echt. Oder "authentisch", wäre das Wort nicht bereits so überstrapaziert. Wenn der 29-Jährige sich verhaspelt, lacht er darüber und schneidet es nicht raus; wenn die Kamera dreckig ist, wird sie direkt vor den Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer geputzt. Auch das ist Teil seines Erfolgs, wie die Rückmeldungen auf seinen Kanälen immer wieder bestätigen.

Regelmäßig würden ihm Nutzer schreiben, dass er sie inspiriert habe, ins Handwerk zu gehen. Oder dass sie ihrem Beruf noch mal eine zweite Chancen geben wollten, nachdem sie ihn schon abgeschrieben hätten. "Das macht mich besonders glücklich", sagt er, "da habe ich auch schon mal das eine oder andere Tränchen verdrückt".